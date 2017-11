Un funcionario del régimen de Kim Jong-un indicó además que el resto del mundo no debe tener miedo.



Ayer, la escalada de tensión con amenazas de un lado y del otro entre Estados Unidos y Corea del Norte pareció alcanzar un nivel mucho más directo cuando un alto funcionario del régimen de Kim Jong-un aseguró que su programa de armas nucleares no tiene como objetivo a ningún gobierno salvo el de Washington, por lo que el resto del mundo no debe sentirse amenazados, según informó su periódico oficial.

“La realidad de hoy muestra que nuestra obtención de armas nucleares busca destrozar la ambición estadounidense de asegurar su supremacía en la región de Asia-Pacífico y salvaguardar la paz y la seguridad en la Península Coreana y su región”, dijo Ri Jong-hyok, diputado de Corea del Norte durante un encuentro parlamentario de Asia en Turquía.

“Es decisión del pueblo coreano que (el régimen) deba enfrentar a los EE.UU. con armas nucleares para alcanzar el equilibrio de poder”, dijo Ri al diario Rodong Sinmun del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, de acuerdo con lo publicado por la agencia surcoreana Yonhap.

Asimismo, el funcionario de Pyongyang insistió en que los problemas de su gobierno no son con Occidente sino con Washington, por lo que los demás países no deberían preocuparse ni inmiscuirse: “Nuestra determinación nuclear es una espada de justicia destinada a combatir (a EE.UU.) y cualquier país del mundo no necesita preocuparse por nuestras amenazas siempre que no se unan a la invasión y a las provocaciones hacia nosotros”.

Estas declaraciones desde el régimen de Pyongyang llegaron luego de las fuertes sanciones que tanto el gobierno de Donald Trump como varios países de Europa impulsan contra Corea del Norte, en un intento de forzar al país a terminar con sus ambiciones nucleares.

Sin embargo, la decisión de Kim Jong-un hasta ahora parece ser aguantar los embates extranjeros y continuar con los amenazas cruzadas, luego de que Corea del Norte llamara al presidente republicano, entre otras cosas, “un viejo lunático que desatará una guerra” y Trump respondiera que el líder de Kim Jong-un es “enano y gordo “.