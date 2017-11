El presidente de Unión aclaró todos los rumores vinculados a la deuda del club. “Es muy probable que la próxima dirigencia pueda tener la tranquilidad de recibir un club en orden”, afirmó.

Luis Spahn, presidente de Unión, habló con el equipo Diez en Deportes sobre todos los temas vinculados a la institución a pocos días que se desarrolle la Asamblea Anual Ordinaria, de la que mucho se habló en los últimos días debido a los temas que se tocarán, como por ejemplo la deuda del club.

Con respecto a la Asamblea y a la deuda que mantiene el club con él, dijo: “El tema de la Asamblea es una Anual Ordinaria, no hay nada en especial por tocar. No cambia nada con respecto a las siete anteriores que se protagonizaron, la diferencia es que hay rumores políticos. Nosotros no tenemos la obligación de hacer un combate mediático para contradecir las cosas incorrectas que se dicen por los medios o las redes. Nosotros daremos cuenta de la gestión de este año, la de hace tres años atrás marcó una forma de devolver los aportes de los dirigentes y a eso nos vamos a atener. El gobierno que se fue se llevó 23 meses el 100% disponible de los recursos de la TV. Esas Asambleas busca por objetivo que no haya estas necesidades que puedan quebrantar el futuro. Con respecto a mi deuda está encajada en un acto refrendado por una Asamblea. Lo bueno es que en el último ejercicio ni yo, ni mi familia, ni mi empresa hicieron aportes. Lo cual demuestra que tuvimos un buen ejercicio desde lo económico”.

Y agregó: “Tenemos puntos bien ganados en la cancha, no se nos regaló nada. Podríamos tener más puntos, ya que no fue justo el resultado en River o podríamos haberle ganado a Newell’s. Eso es muy importante, que antes había generado una preocupación de socios. Ahora hubo una movida política motivada por la deuda, la deuda está en una situación fantástica, producto de esa Asamblea que nadie de esta dirigencia podrá lesionar los ingresos futuros desestabilizando futuras gestiones. El otro camino es que la opción sea no superar el 35% de los pases. Dentro de estas circunstancias es muy viable que la próxima dirigencia pueda tener la tranquilidad de recibir un club en orden, que es lo que nos preocupa”.

En cuanto a la posibilidad de vender a Franco Soldano, manifestó: “Nosotros no trabajamos más allá que en el actual torneo, no damos cotizaciones, hay un montón de aventureros que quieren decir que ‘tengo un club interesado en Soldano no me das un presupuesto’, y quieren atarse a la posibilidad de ser vendedores para ganarse una cotización. Como nadie viene con una autorización de un club extranjero o local legalizada, no hay ningún interés serio e importante. Además no es el momento donde se dan los pasos, hay gente que quiere entrar en un negocio donde no es parte, y que tira los rumores a los medios. No hay preguntas sobre nuestros jugadores porque no es el tiempo, ya que no está abierto el mercado”.