Así lo confirmó esta mañana Verónica Geese, Secretaria de Energía de la provincia.

Verónica Geese (Aire de SF)

“Se hizo la audiencia pública hace una semana y media, con el gobierno nacional. Ahora el Ministerio de Energía tendrá que emitir una resolución con los precios”, sostuvo en comunicación con Aire de Santa Fe la Secretaria de Energía Verónica Geese. En este marco, aseguró que hasta el momento “no hay ninguna resolución al respecto”.

“Todavía no esta definido si Santa Fe va a recibir el aumento de energía en este momento”, ratificó la titular de la cartera de Energía provincial- y agregó- que “aún no hay resolución oficial, no están los cuadros tarifarios, no esta definido cuánto va a ser el aumento y cuánto va a impactar en cada una de las bandas tarifarias”, puntualizó.