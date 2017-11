La Unión Europea renovó la licencia de este herbicida, el más vendido del mundo. Los expertos del comité de apelación de la CE emitieron así “una opinión favorable” con mayoría cualificada.



Con el voto favorable de 18 países, 9 votos en contra y 1 abstención, una decisión que la Comisión Europea (CE) adoptará antes del 15 de diciembre.

Unos 700.000 niños y adolescentes que estudian en escuelas rurales están en riesgo por las fumigaciones con agroquímicos que se llevan a cabo sin control en los campos aledaños a los centros educativos. (09.11.2017)

La falta de acuerdo entre los países el pasado 9 de noviembre obligó a convocar hoy una reunión de este comité, un escalón superior en los procedimientos de decisión al que se recurre cuando no se logra un acuerdo en el comité ordinario.

Glifosato acaba con la maleza, y todas las plantas vivas

El glifosato es la sustancia más utilizada en el mundo para eliminar la vegetación no deseada en los cultivos agrícolas y también en jardinería. Se trata de un herbicida de amplio espectro, es decir que afecta a todas las plantas verdes.

Las plantas absorben el glifosato a través de sus hojas y otras partes verdes y la sustancia interfiere con la producción enzimática de ciertos aminoácidos esenciales para el crecimiento de la planta.

Se trata de una enzima que sólo existe en plantas, hongos y bacterias, por lo que no se lo considera tóxico para los animales. Donde se utiliza glifosato ya no crece la hierba, de modo de que las superficies agrícolas pueden ser limpiadas de maleza antes o poco después de la siembra o tras la cosecha.

Glifosato es una sustancia “cancerígena”, según estudios

Fue comercializado por primera vez por la empresa estadounidense Monsanto con el nombre de Roundup en la década de 1970. La patente caducó en 2000, por lo que hoy numerosas compañías producen el herbicida, muchas veces combinado con otras sustancias que según el Instituto Federal de Análisis de Riesgos (BfR) de Alemania pueden ser más tóxicas que el propio glifosato.

Este herbicida ha sido calificado en algunos estudios como cancerígeno, pero otros expertos alegan que en las pequeñas cantidades ingeridas a través de los alimentos no representa un peligro.