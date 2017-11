El encuentro contó con la presencia de mandatarios de las 22 ciudades y comunas que integran el Ente de Coordinación. El Plan Circunvalar Ferroviario fue uno de los ejes de la reunión en la que autoridades de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) indicaron que la iniciativa se enmarca en la renovación del Belgrano Cargas, que contempla la reforma de toda la traza y hasta el momento ya se terminaron 330 km. Además, se presentaron avances de los estudios realizados por la UNL en torno al área metropolitana.

Este lunes sesionó en la capital provincial el Consejo de Gobierno, máximo organismo del Ente de Coordinación de Área Metropolitana del Gran Santa Fe establecida por la Ley Provincial Nº 13.532. El intendente José Corral presidió este encuentro del que participaron mandatarios de 22 ciudades y comunas de la región. Vale destacar, la presencia de la gerente de Relaciones Institucionales en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), María Luján Guardo, quien brindó detalles acerca del proyecto circunvalar ferroviario planificado para la ciudad de Santa Fe y que conectará con el renovado Belgrano Cargas.

Además, participaron miembros de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que fueron los encargados de presentar el avance de los estudios realizaros para el área metropolitana Gran Santa Fe en pos de establecer los lineamientos estratégicos. Se trata de un estudio financiado por el BID a través del programa de desarrollo de áreas metropolitanas el interior que coordina el Ministerio de Interior de la Nación junto con el Gobierno Provincial.

Con respecto a los alcances de la reunión, el intendente Corral indicó que se enmarcó en un nuevo encuentro del Ente del Área Metropolitana de Santa Fe que “consiste en una figura que viene trabajando para los temas que involucran a toda el Área Metropolitana, en el marco de la Ley Provincial”.

Plan Circunvalar

En ese sentido, el Intendente consignó que se trabajaron temas muy concretos “entre ellos, el ferroviario”. Al respecto, el mandatario local indicó que “se está analizando en el Gobierno nacional las diferentes alternativas para lo que se conoce como el Circunvalar Santa Fe. Esto es cómo el tren de carga pasa con la velocidad que tiene que pasar y con la rapidez que queremos y con la gran carga que queremos que lleve a los puertos al Sur de Santa Fe, pero sin afectar la vida de las ciudades y teniendo en cuenta todos los aspectos de infraestructura que necesita la región”.

En ese marco, José Corral señaló que para tal fin “nada mejor que hablar con los intendentes y presidentes comunales de las localidades donde va a pasar esta futura traza y que tienen la oportunidad de que mejore la situación de las ciudades no solo de Santa Fe, sino también de Santo Tomé, Laguna Paiva, Esperanza y todas las comunas del Área Metropolitana que gracias a que las autoridades nacionales nos acompañaron en esta reunión, nos permite intervenir en el momento en el que se está diseñando esta nueva obra”.

Nación, presente

En ese contexto, José Corral consignó que al trabajar junto con Nación “evitamos que suceda lo que ocurrió muchas veces en el pasado: que no se escuchaba a los gobiernos locales o que detrás de un escritorio en Buenos Aires se decidían cosas que después impactaban en nuestras ciudades y posteriormente nos traína problemas”, expresó Corral y añadió: “Incluso, el tema principal de la decisión de este circunvalar es dónde cruzar el Salado y lo que estamos viendo especialmente a la luz de las tragedias que tuvimos en el pasado, es cómo hacemos para que esta nueva infraestructura no sólo no nos traiga problemas, sino que mejore la situación de este sector”.

Con respecto a los alcances del proyecto María Luján Guardo, recordó que las tareas se enmarcan en la renovación del Belgrano Cargas, que contempla la puesta en valor de toda la traza y hasta el momento ya se terminaron 330 km. Asimismo, la funcionaria nacional indicó que: “Estamos elaborando el proyecto Ejecutivo para que la provincia lo presente en la Legislatura provincial, estamos haciendo todos los trámites en la provincia”.

Trabajo planificado

Con respecto a la planificación de las obras, la funcionaria explicó: “Le agradezco a José Corral poder venir a la Ciudad a transmitir los alcances de estas tareas. Hace mucho que estamos trabajando en la provincia, después se contrató una consultora que hizo todos los estudios sobre cuál sería el mejor paso para separarnos de la traza existente Circunvalar Santa Fe y volver a la traza existente y poder, como dijo el Intendente, no bajar la velocidad del tren, poder llevarlo a por lo menos 45 km por hora pero vamos a dejar las vías listas para poder llevarlo a 90 km por hora y esto de no atravesar el ejido urbano como es la ciudad de Santa Fe con todos los inconvenientes que provoca en la vida diaria de la gente”.

Por otra parte, Guardo añadió: “La ciudad tiene un proyecto que es Interpuertos que va a ser un centro de transferencia de carga muy importante y hemos ampliado el alcance del proyecto para poder hacer un proyecto ejecutivo de acceso a este centro de transferencia y de carga. Y estamos empezando a estudiar el traslado de la playa ferroviaria de la ciudad a Laguna Paiva, pero estamos comenzando los estudios, por eso nos interesa conocer la opinión o lo que piensa el intendente de Laguna Paiva”.