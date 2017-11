Así lo planteó el Intendente al conocer la decisión del Concejo Municipal de dar de baja la licitación de la Terminal de Omnibus. “Santa Fe perdió la oportunidad de mejorar la Terminal con inversión privada. Lamentablemente se activó la máquina de impedir y ahora se abre un panorama de incertidumbre sobre el tema”, agregó el mandatario local.



“Lamentablemente se activó la maquinaria de impedir, que está trabajando a full en el Concejo Municipal, y la Ciudad perdió una inversión de $ 26 millones”, señaló el intendente José Corral este mediodía, al conocerse la decisión de los ediles de la oposición de dar de baja la licitación para concesionar la Terminal de Omnibus. “Es un lugar que necesita inversión, y esos fondos los iba a aportar un privado, que se iba a encargar de operar, mantener el lugar y las fuentes de empleo”, señaló en declaraciones a la prensa.

“Por decisión de los concejales de la oposición perdimos la inversión de $ 26 millones, y ahora es el Municipio el que se va a tener que hacer cargo del mantenimiento de todo el lugar, con los costos que eso implica y cuando la gente nos reclama otras prioridades”, sostuvo.

El Intendente señaló: “Quizás los concejales tengan alguna idea para aportar, porque todos los vecinos saben que hay que mantenerla limpia, en condiciones, con todos los servicios funcionando para que el pasajero que viene a la ciudad o el turista que sale tenga las condiciones necesarias”.

Recordó también que “hay además 23 puestos de trabajo que además el nuevo operador iba a mantener; ahora el Concejo lamentablemente tomó esta decisión que nos deja sin herramientas y nos hace perder una inversión”.

José Corral agregó también que “lo que nos interesa es que la gente tenga un buen servicio. Los vecinos además nos demandan que cumplamos con otras tareas: arreglar las calles, que limpiemos los desagües, que cambiemos las luminarias; esas son las prioridades, no operar una terminal de ómnibus en la que deberíamos empezar aportando 26 millones de pesos”, argumentó.

Finalmente, recordó que “hicimos esta convocatoria por 8 años, y quizá por eso se presentó una sola empresa a la licitación. Nosotros queríamos que el período de concesión fuera de 20 años, pero no conseguimos la autorización de la Provincia para la extensión del plazo”. Y concluyó: “Lo cierto es que mientras tanto, a partir de esta decisión del Concejo nos perdimos una inversión y ahora no tenemos además operador, con lo cual tendremos que evaluar cómo seguimos con la prestación de este servicio”.