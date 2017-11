El cantante se mostró totalmente renovado en su aspecto. Además de contar detalles de su nueva vida, reveló el secreto chamánico que lo ayudó a adelgazar y a desintoxicarse, después de haber llegado a pesar 120 kilos.



¡Increíble pero real! Después de la sorpresa que generó en las redes sociales cuando se mostró totalmente renovado en su imagen, Leo García apareció en el piso de Intrusos (América a las 13) y generó revuelo. No sólo cuando contó detalles de su cambio exterior, sino sobre todo cuando habló de su nueva vida. ¡Y de una dieta especial que incluye una rana!, que le permitió bajar muchísimos kilos y desintoxicar su cuerpo.

Primero reconoció que su cambio fue interior. Después de haber tocado fondo –puso como ejemplo el recordado episodio cuando destruyó todo en ArteBA– entendió que tenía que modificar su estilo de vida.

“A mí me sirvió mucho la buena vida. Yo fumaba marihuana todos los días, y eso no es bueno. Vivía bloqueado y no me levantaba de la cama”, detalló.

Y sorprendió cuando explicó cómo llegó el cambio, “Empecé un tratamiento que se hace con el sudor de las ranas y eso me ayudó muchísimo. También hice un tratamiento con un psicoterapeuta que me ayudó a dejar definitivamente la droga. Ese fue un cambio en mi carrera”.

Ante la sorpresa de los panelistas, el cantante se explayó acerca del método que lo ayudó a limpiar su cuerpo. “Se aplica con una leve quemadura, uno tiene que tomar dos litros y medio de agua y te agarra una pequeña convulsión que lo que genera es que vomitás el agua y eso te limpia todo”, confesó.

“Es una medicina muy buena, y con usarla una sola vez basta porque te va cambiando el rumbo. Es una purga y se hace con un chamán especializado”, aclaró, para que los televidentes no intenten hacerlo en sus casas.

García también contó que cambió su entorno. Ahora lo acompaña Fernando Szereszevsky, su nuevo manager –ex Charly García entre otros– y amigos que poco tienen que ver con la noche y el descontrol. “Yo creo en la persona que toca fondo. Soy un ser muy emocional y me deprimía, vivía mal. Hoy soy feliz, lo bueno es que aprendí a pilotear mi destino”.

En cuanto a la estética, reconoció que “Sólo me operé la nariz, nada más. Adelgacé muchísimo, y el pelo me lo cuido mucho, tomo pastillas para mantenerlo. Yo no me puedo subir a un escenario si soy un impresentable. La música pop te exige un cambio”.