Por otra parte, Melina Lezcano recibió a Valeria Lynch y obtuvo un puntaje casi perfecto.



Comenzó la ronda de homenajes en Bailando por un sueño. Marcelo Tinelli le dio la bienvenida al nuevo ritmo y los responsables de abrir la pista fueron Federico Bal y Laura Fernández, que en un número dedicado al mundo de Disney no obtuvieron el puntaje deseado.

En la devolución, Ángel de Brito felicitó ante todo a la pareja por la coordinación que mostró al bailar en tantos lugares distintos, pero consideró que la propuesta “no lo impactó, ni le llegó” (4). Luego Ángel calificó al número de “souvenir de Disney”, y Fede le pidió que no le faltara el respeto, a lo que de Brito respondió que “no intente dar vueltas las cosas”. Carolina “Pampita” Ardohain por su parte sentenció “que no le gustó que estuvieran fuera de la pista” y agregó que “faltó el momento emotivo” (7). Moria Casán dijo que Laurita “vestida de blanco da virginal”, y consideró que la de ellos “era una pareja baqueteada mediáticamente”. Esa opinión a Fede lo irritó considerablemente y retrucó que eso era “una falta de respeto”, pero la one sin mucho miramiento lo mandó a callar y le dijo “me parece que estás muy desubicado” (voto secreto). Por último, Marcelo Polino pidió un poco de humor y consideró que el número “fue medio marginal”, y si bien “no estuvo feo, no fue de lo más lindo” (6).

Luego llegó el turno de Melina Lezcano, que en su homenaje a Valeria Lynch contó con la presencia de la cantante. Al momento del puntaje, Ángel elogió a Valeria por su participación y dijo que Melina “se la bancó muy bien, es muy difícil empardar a Valeria Lynch, que es la número uno” (10). Pampita opinó que Melina lo hizo muy bien, que cantó y que no dejó de bailar en ningún momento (9). Moria simplemente expresó: “Me encantó lo que vi” (voto secreto), y Polino cerró diciendo “divino el homenaje” (10).