Lo hizo delante de pueblos navajos que estaban siendo homenajeados en la Casa Blanca.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una sonada controversia en el país tras referirse a una senadora llamándola “Pocahontas” y hacerlo, además, delante de integrantes de pueblos navajos en la Casa Blanca.

Se rindió honores, en el Despacho Oval, a los nativos americanos que prestaron su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. “Quiero darles las gracias porque son personas muy, muy especiales”, dijo Trump.

“Ustedes estaban aquí mucho antes que cualquiera de nosotros, aunque tenemos una representante en el Congreso que dicen que estaba aquí mucho tiempo atrás. La llaman ‘Pocahontas'”, dijo Trump, en una sala que recibió su comentario en silencio.

Trump called Senator Warren "Pocahontas" during a White House event honoring Native American WWII veterans.

