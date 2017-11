Lo confirmó la ministra de Educación, Claudia Balagué. Aseguró que la provincia respeta la decisión del magisterio estatal de parar este miércoles y movilizarse a Buenos Aires.

Claudia Balagué (Aire de SF)

“Ha sido una decisión gremial a nivel nacional fundamentalmente relativo a los próximos proyectos que se van a presentar en el Congreso, pero bueno lamentablemente tenemos otro paro”, expresó la titular de la cartera de Educación por Aire de Santa Fe.

En este marco, la ministra aseguró que no se evalúa ningún tipo de medidas ante este paro en puntual. “La verdad no lo tenemos previsto”. Y reafirmó: “A esta altura del año es muy difícil poder contabilizar para alargar nuevamente el ciclo lectivo así que no vamos a tomar ninguna medida”.