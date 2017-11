La cotización de la moneda digital continuó hoy su fuerte ascenso hasta superar los 10.000 dólares, marcando un nuevo récord histórico. A principios de año el bitcoin se cotizaba por debajo de los 1.000 dólares.



La moneda virtual más popular cerró 2016 por debajo de los 1.000 dólares y ha disparado su valor de manera vertiginosa en las últimas semanas: a mediados de octubre se situaba en poco más de 5.000 dólares.

Los analistas no ven ningún motivo concreto para esta subida tan pronunciada. Últimamente se alertó de que podría estar creándose una burbuja pero el bitcoin parece generar cada vez más interés entre los inversores.

Según Thomas Glucksmann, de la plataforma de comercio Gatecoin Ltd. en Hong Kong, este aumento es sólo la continuación de una carrera de precios a largo plazo en las criptomonedas. También habló de un “tsunami de actividades comerciales especulativas”.

El bitcoin es la moneda digital o criptomoneda más conocida. A diferencia de las monedas tradicionales, no están controladas por los Bancos Centrales o Gobiernos. Sus defensores valoran la libertad y anonimato que proporciona, pero sus detractores advierten que puede utilizarse para financiar actividades criminales. También son polémicas por su enorme fluctuación.

Los bitcoins se generan mediante complejos procesos de cálculo pero también se pueden comprar en Internet con moneda real, por ejemplo euros o dólares, y se utilizan sobre todo para pagos online.