Arriban a las costas occidentales japonesas que miran hacia Corea del Norte.

Les dicen “barcos fantasma” porque aparecen de la nada, a la deriva, con su tripulación muerta o exhausta. Precarias embarcaciones donde todo falla o nada funciona. Son barcas pesqueras de Corea del Norte. Al menos eso dicen quienes son encontrados a bordo con vida. El hallazgo de una de estas primitivas y despojadas barcazas con ocho cuerpos en sus huesos, el domingo, puso a Japón el alerta.

La policía local y otras autoridades y residentes deben reportar cualquier barco o persona sospechosa que avisten, señalaron las autoridades.

El fenómeno no es nuevo, ya en 2015, la BBC titulaba “The ‘North Korea ghost boats’ washing up on Japan” (Barcos fantasma de Corea del Norte llegan a las costas de Japón). Y el problema es que no ha cesado, o más bien parece haberse incrementado. ¿Son desertores o pescadores a la deriva?, es la pregunta que se hacen las autoridades japonesas.

Lo cierto es que no está claro si los tripulantes de docenas de embarcaciones norcoreanas, que llegan cada año a las costas japonesas, pretenden desertar o simplemente no consiguen regresar a su país en sus endebles embarcaciones de madera.

El descubrimiento de este domingo desató alarmas debido a las condiciones en que el “barco fantasma” encalló en una playa de la prefectura de Akita, tras golpear contras las olas de un mar embravecido.

Las autoridades japonesas informaron que algunos de los cuerpos a bordo ya estaban parcialmente en sus huesos.

La cadena NHK informó que el bote medía unos 7 metros, y fue hallado en la playa cercana a la ciudad de Oga. A la embarcación le faltaban las palas del rotor y aparatos de navegación.

Unos días antes, el viernes, un grupo de hombres que dijeron ser pescadores norcoreanos también habían terminado varados en la misma zona. Dijeron que pescaban calamares, pero que terminaron a la deriva en aguas japonesas cuando su embarcación sufrió desperfectos.

Otros dos cadáveres fueron hallados durante el fin de semana en la isla de Sado, con paquetes de cigarrillos norcoreanos.