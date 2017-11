Las nominaciones a los premios más importantes de la música ya salieron. Las principales categorías estuvieron dominadas por artistas de color. El rapero Jay Z logró nominaciones en tres categorías.



Este martes, durante el programa “CBS This Morning”, la cantante Andra Day reveló los afortunados nominados.

Hubo algunos desaires sorpresivos. El popular cantante Ed Sheeran fue excluido de las principales categorías. Fue nominado a la mejor actuación de solista de pop por “Shape of You” y “Divide” obtuvo una nominación al mejor álbum vocal pop.

Las principales categorías estuvieron dominadas por artistas de color, contrariando la tendencia en Hollywood, que a menudo ha sido criticada por su falta de diversidad en los nominados al premio.

La rapera Cardi B destronó a Taylor Swift este año por el puesto número uno en las listas de éxitos con “Bodack Yellow” y ahora también obtuvo su primer reconocimiento de Grammy por mejor interpretación de rap y mejor canción de rap.

En esa categoría, la rapera está compitiendo contra su nuevo novio, el rapero Offset, cuyo grupo Migos también está nominado por su éxito, “Bad And Boujee”.

Estos son los nominados:

Grabación del Año

“Redbone” – Childish Gambino

“Despacito” – Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

“The Story of O.J.” – Jay-Z

HUMBLE. – Kendrick Lamar

“24K Magic” – Bruno Mars

Álbum del Año

“Awaken, My Love!” – Childish Gambino

“4:44” – Jay-Z

“DAMN.” – Kendrick Lamar

“Melodrama” – Lorde

“24K Magic” – Bruno Mars

Canción del Año

“Despacito”

“4:44”

“Issues”

“1-800-273-8255”

“That’s What I Like”

Mejor Artista Nuevo

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Mejor presentación pop en solitario

“Love So Soft” – Kelly Clarkson

“Praying” – Kesha

“Million Reasons” – Lady Gaga

“What About Us” – Pink

“Shape Of You” – Ed Sheeran

Mejor presentación en duo o grupo

“Something Just Like This” – The Chainsmokers & Coldplay

“Despacito” – Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

“Thunder” – Imagine Dragons

“Feel It Still” – Portugal. The Man

“Stay” – Zedd & Alessia Cara

Mejor presentación rock

“You Want It Darker” – Leonard Cohen

“The Promise” – Chris Cornell

“Run” – Foo Fighters

“No Good” – Kaleo

“Go To War” – Nothing More

Mejor Álbum de Rock

“Emperor Of Sand” – Mastodon

“Hardwired…To Self-Destruct ” – Metallica

“The Stories We Tell Ourselves” – Nothing More

“Villains” – Queens Of The Stone Age

“A Deeper Understanding” – The War On Drugs

Mejor presentación de rap

“Bounce Back” – Big Sean

“Bodak Yellow” – Cardi B

“4:44” – Jay-Z

“HUMBLE.” – Kendrick Lamar

“Bad And Boujee” – Migos Featuring Lil Uzi Vert

Mejor álbum de rap

“4:44” – Jay-Z

“DAMN.” – Kendrick Lamar

“Culture” – Migos

“Laila’s Wisdom” – Rapsody

“Flower Boy ” – Tyler, The Creator

Mejor canción de country

“Better Man”

“Body Like A Back Road”

“Broken Halos”

“Drinkin’ Problem”

“Tin Man”

Mejor álbum de country

“Cosmic Hallelujah” – Kenny Chesney

“Heart Break” – Lady Antebellum

“The Breaker” – Little Big Town

“Life Changes” – Thomas Rhett

“From A Room: Volume 1” – Chris Stapleton