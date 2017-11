Es un insecto que se desarrolla en corrientes de agua y, aunque no es transmisor de ninguna enfermedad, produce heridas dolorosas y posibles infecciones en humanos y animales.



Con el calor, que ante todo favorece la reproducción, los mosquitos proliferan. Es por eso que en verano son especialmente necesarias las precauciones para evitar que molesten, piquen o transmitan enfermedades. Sin embargo, con las primeras semanas de calor intenso, en toda la cuenca del Salado comenzó a proliferar en cantidades inusuales el barigüí, una mosca negra pequeña que muerde, especialmente a orillas del río y en las zonas con abundante vegetación.

Bragado, Junín, Alberti, Mercedes, Chivilcoy, Roque Pérez, General Arenales, General Viamonte y General Belgrano son los lugares más afectados. Los vecinos de la zona indican que de este insecto, usual en esta época en cantidades normales, se producen actualmente nubes o enjambres que molestan, resisten a los repelentes tradicionales, muerden animales y personas con sus pequeñas garras y que, si bien no contagian enfermedades, pueden provocar dolor, fuertes reacciones alérgicas e infecciones.

En Bragado, por ejemplo, se conoció el caso de Horacio Barredo, un hombre aparentemente alérgico que después de cada mordedura tiene infección que debe combatir con el uso de antibióticos. “Mientras que a otras personas les genera solamente picazón, o se les pone colorado, a mí me genera una infección en el cuerpo y me supura, porque los médicos me dijeron que hay mosquitas infecciosas. No puedo tener el cuerpo en contacto con el aire libre porque se ensucia y es peor; yo trabajo al aire libre y me veo muy perjudicado”, indicó al canal CVN.

El investigador Juan José García, quien pertenece al Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave), dependiente del Conicet, explicó al canal Qm Noticias que se trata de un pariente de los mosquitos, los tábanos y las moscas que “necesita tomar sangre para madurar los huevos”.

García fue el encargado de presentarle la problemática a la gobernadora María Eugenia Vidal durante un encuentro en la Casa de Gobierno. “La gran diferencia con los mosquitos es que la larva se desarrolla en arroyos con agua que corre. Son muy comunes en los ríos y arroyos de la cordillera”, indicó. Y agregó: “No transmite ninguna enfermedad, pero sí afecta a las personas alérgicas ya que les produce algunas complicaciones”. Además, los especialistas advierten que cuando pica inocula un anestésico, haciéndolo evidente cuando aparece la reacción inflamatoria.

Según el especialista, “hace unos 20 años, esta especie que estaba citada para Salta, Chaco, Formosa y Corrientes empezó a colonizar el río Salado en la provincia de Buenos Aires, producto de las inundaciones fundamentalmente”. Si bien todos los arroyos que cruzan la Ruta 2 están afectados por la presencia del insecto, García remarcó que “no son tan agresivos como este”.

“Cuando hay inundaciones, la población alcanza densidades importantes y afecta a humanos y al ganado”. Es por eso que el único modo de controlar al barigüí es a través de la aplicación de productos “río arriba”. “Este producto es trasladado por el agua, la larva lo ingiere y muere a las 24 horas”.

Mientras tanto, especialistas y autoridades trabajan para solucionarlo. Puntualmente se llevaron adelante dos reuniones en las que se convocó a intendentes de nueve partidos afectados para llevar adelante un plan de acción que prevea un tratamiento científico e integral del problema.

Los ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud y Agroindustria bonaerenses, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) y el CEPAVE participaron en la creación de un “convenio de cooperación institucional” para el uso del Bacillus Thuringiensis (BTI), un conjunto de bacterias vivas formulado para ser utilizado en ambientes acuáticos con el objetivo de eliminar larvas de barigüí, mosquitos y jejenes.