El oficialismo aspira a obtener media sanción hoy en la Cámara baja de la provincia. La deuda que mantiene la Nación con Santa Fe no está incluida, no obstante los recursos que se obtengan se destinarán a obra pública. Por lo demás, el tratamiento de la ley de leyes no irá de la mano de la actualización impositiva.

Clara García (LT10)



La sesión de este jueves será clave para que el oficialismo alcance la media sanción del Presupuesto 2018 en la Cámara baja. Según manifestó esta mañana la legisladora del FPCyS Clara García, se trata de un proyecto “pinta de cuerpo entero la gestión porque tiene un fuerte sesgo de obra pública. Son 29 mil millones de pesos los que se destinan a la obra pública –recalcó– y otra pata política trascendente es lo social”.

En declaraciones a LT10, la legisladora también precisó que “el Ministerio de Educación es el que se lleva el mayor presupuesto”. A propósito, estimó que el Presupuesto alcanzará “un amplio consenso”, en tanto comentó que el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, mantuvo una reunión de trabajo con los diputados. “Más allá de las diferencias lógicas de miradas y de criterio político, ojalá encontremos un consenso para aprobarlo”, sostuvo.

Consultada sobre la actualización de impuestos, la diputada esgrimió que no es necesario tratar ambas cuestiones de forma conjunta. “El año pasado también lo tratamos de manera diferente, sobre todo porque acabamos de aprobar la Ley Pyme que nos da estabilidad fiscal, no aumento de impuestos a los ingresos brutos y de impuestos a los sellos para el 99% de las empresas de nuestra provincia que son pymes en términos de la ley nacional”, fundamentó. De esa manera, “algunos otros ajustes no hacen al grueso que este Presupuesto ha planteado”. En consonancia con lo anterior, García destacó “el consenso fiscal firmado”.

A su vez, la legisladora oficialista se refirió a la mentada deuda que la Nación mantiene con la provincia. “Obviamente no está incluida. Cuando el gobernador manda este mensaje, todavía no estaba firmado el consenso fiscal. Ahora ya tenemos una fecha cierta. El 31 de marzo, Nación y provincia tienen que haber acordado un plan de pagos –remarcó–. Todos los dineros que entren van a obra pública. Ya hay una ley que dice eso”.