“¿Novios y hermanos? Quizás no se entendió, pero no estoy saliendo con Thiago o Gonzalo. Mi novio se llama Lucas, no comparto vínculo de sangre”, agregó la hija de Nazarena a través de su cuenta de Twitter.



Si bien no tienen un lazo sanguíneo, la relación entre Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, hijo de la ex pareja de su madre, generó cierta polémica a raíz del vínculo entre ambos, quienes sí comparten un hermano en común, Thiago.

Molesta por la utilización del término “hermanastro” que se utilizó en varios medios, la hija de Nazarena Vélez apeló a su cuenta de Twitter para hacer su descargo al respecto.

Vale recordar que la ex de Fede Bal confesó esta semana en la revista Gente su relación con el joven, luego de varios rumores que la habían vinculado tanto a él como a otros hombres como el futbolista de Vélez Fabián Cubero y el empresario Patricio Silberman.

“No puede ser más bueno. Es un dulce de leche. Es compañero, súper demostrativo. No tiene vergüenza de decirme “te amo”, de abrazarme. Y entendió mis tiempos, y que iba a ser difícil para mí volver a confiar en una pareja”, confesó, consultada sobre qué cosas lo habían enamorado de él.