Los jugadores del Albo decidieron no practicar como consecuencia de una deuda de tres meses. El club tiene las cuentas embargadas por pedido de Noray Nakis.

El plantel de All Boys no se entrenó esta mañana en Ciudad Evita debido a un atraso en el pago de tres meses de sueldos, mientras que el club tiene las cuentas de AFA embargadas, por lo que parece difícil encontrar una solución al problema en el corto plazo.

Las cuentas del Albo están embargadas por Noray Nakis, quien realizó un préstamo al club en 2013, cuando el presidente era Roberto Bugallo. Sin embargo, en la tesorería no hay registro de esa cifra.

Así las cosas, el dinero que tenía que recibir All Boys por parte de AFA no llegó a destino, por lo que no hay dinero para pagar los sueldos.

Por último, cabe destacar que Noray Nakis, vicepresidente de Independiente, fue detenido esta madrugada acusado de asociación ilícita con la barra brava del Rojo.