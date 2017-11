El periodista Matt Lauer fue despedido de la NBC luego de que una compañera de trabajo lo denunciara por “conducta sexual inapropiada”. Un día después de que el hecho se hiciese público, Matt Lauer emitió un comunicado en el que dice arrepentirse por los sucedido.

“No hay palabras para expresar mi pesar y arrepentimiento por el dolor que causé a los demás con palabras y acciones. A la gente que he lastimado, lo siento mucho. Mientras escribo esto me doy cuenta de la profundidad del daño y la decepción que he dejado en mi hogar y en NBC.

Algo de lo que se dice sobre mí es falso o mal caracterizado, pero hay suficiente verdad en estas historias para hacerme sentir avergonzado. Lamento que mi vergüenza ahora sea compartida por las personas que aprecio mucho.

Reparar el daño llevará mucho tiempo y una búsqueda profunda y me comprometo a comenzar ese esfuerzo. Ahora es mi trabajo a tiempo completo. Los últimos dos días me han obligado a echar un vistazo muy duro a mis propios defectos preocupantes. Ha sido humillante. Tengo la bendición de estar rodeado de las personas que amo. Les agradezco por su paciencia y gracia”.

El caso de Matt Lauer se suma a la ola de denuncias de acoso sexual, que ha crecido desde los testimonios contra Harvey Weinstein, exproductor de cine de Hollywood, y de Kevin Spacey.

Lauer fue despedido de NBC News este miércoles después de que una empleada presentara una queja sobre “comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo”, anunció la cadena.

La periodista Savannah Guthrie hizo el anuncio al principio del programa “Today”, en el que Lauer ha sido presentador durante dos décadas.

El presidente de NBC News, Andrew Lack, dijo en un memorando al personal que fue la primera queja presentada contra Lauer en su carrera en la cadena. Pero dijo que “también se nos presentaron motivos para creer que esto podría no haber sido un incidente aislado”.

El despido elimina deja por fuera de la pantalla a una de las figuras más reconocidas de la televisión, y en un momento en que los programas de la mañana son cada vez más importantes para las cadenas de noticias.

La semana pasada, CBS News despidió a uno de sus presentadores matutinos, Charlie Rose, después de que un informe en The Washington Post relatara años de mala conducta sexual.

Guthrie dijo que le informaron momentos antes de salir al aire.