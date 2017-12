El Tate, escolta y con la intención de acercarse a la punta, recibirá al Pirata Cordobés (16), en uno de los tres partidos que darán comienzo hoy a la fecha 11 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El partido se jugará a partir de las 17, en el estadio 15 de Abril, de la ciudad de Santa Fe, con el arbitraje de Germán Delfino.

El historial de 20 partidos favorece a Belgrano con 10 triunfos, contra 3 de Unión y hubo 7 empates.

Unión, que tiene un partido más jugado, viene cumpliendo una buena campaña con 6 triunfos, 3 empates y dos derrotas.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón, que viene de ganar 3-2 a Patronato en Paraná donde sufrió la expulsión de su defensor Emanuel Brítez, por aplicarle un codazo a un rival y será reemplazado por Damián Martínez.

“El equipo esta bien. Nos propusimos no confundirnos. Estamos saliendo de una tabla de abajo. Si no nos creemos mas de la cuenta y no perdemos el rumbo, quizás seguimos sumando”, dijo el entrenador Madelón a Superdeportivo Radio de Santa Fe.

Belgrano suma en total 16 puntos en 10 partidos, con 4 ganados, 4 empatados y 2 derrotas. Convirtió 7 goles y recibió la misma cantidad en su campaña.

El conjunto cordobés atraviesa un muy buen momento en la Superliga, luego de los triunfos en fila ante Newell’s y Gimnasia de La Plata por ello el técnico Pablo Lavallén repetiría el mismo equipo.

Probables formaciones:

Unión de Santa Fe: Nereo Fernández; Damián Martínez, Brian Blasi, Jonathan Bottinelli y Bruno Pitton; Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Franco Fragapane y Diego Zabala; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Carol Madelón.

Belgrano de Córdoba: Lucas Acosta; Tomás Guidara, Eric Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Joel Amoroso, Jorge Ortiz, Federico Lértora y Leonardo Sequeira; Matías Suárez y Tobías Figueroa, DT: Pablo Lavallén.

Árbitro: Germán Delfino.

Cancha: Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 17.

TV: TNT Sports.