Este viernes por la mañana, durante la asamblea de alcaldes que integran la Red, el Intendente santafesino cederá la presidencia de Mercociudades a su par cordobés, Ramón Mestre. Esta tarde, José Corral participó de una mesa de diálogo sobre los gobiernos locales como tomadores de decisiones en la Agenda Mundial, y la experiencia de los municipios en la promoción de la gobernanza. La Cumbre de Mercociudades reúne en la capital cordobesa a más de 60 alcaldes y 400 funcionarios de Madrid, Barcelona, Medellín, Brasilia, La Paz y ciudades de Francia, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay para tratar diversos asuntos locales y regionales.

El intendente José Corral participa en Córdoba de la XXII Cumbre de Mercociudades, red que hasta mañana preside nuestra ciudad y que, a partir de este viernes, será liderada por la capital cordobesa. En el marco de la programación oficial del encuentro, José Corral participó este jueves por la tarde de una mesa de diálogo sobre los gobiernos locales como tomadores de decisiones en la Agenda Mundial, y la experiencia de los municipios en la promoción de la gobernanza. Se desarrolló en el auditorio del Centro Cultural Córdoba y contó, además, con la participación de los intendentes Ramón Javier Mestre -Córdoba-, Daniel Martínez –Montevideo, Uruguay-, Mario Aníbal Ferreiro Sanabria –Asunción, Paraguay-, Elvis Cezar -Santana de Paranaíba, Brasil-, Luis Revilla -La Paz, Bolivia-, Mónica Fein –Rosario-, Gervoy Paredes Rojas -Puerto Montt, Chile- y George Xolile -representante de CGLU, Sudáfrica-.

Como se recordará, el mandatario local asumió en noviembre del año pasado la presidencia de la red que reúne a los principales intendentes y alcaldes de la región. Mañana, durante la Asamblea Anual de Mercociudades, la presidencia quedará por un año en manos del intendente anfitrión de la actual Cumbre, Ramón Mestre.

Las actividades en la Docta comenzaron el miércoles y se extenderán hasta mañana, y reúnen a más de 60 alcaldes y otros 400 funcionarios que participan de paneles y encuentros para tratar diversos asuntos locales y regionales. Además asisten representantes de organismos internacionales como el BID, ONU Hábitat, Unasur y el área de Cooperación Francesa. También se encuentran representadas redes internacionales como la Unión Iberoamericana de Ciudades Capitales, la Red Mundial de Ciudades y Regiones, entre otras.

Tal como ocurriera en Santa Fe en 2016, la Cumbre Mercociudades vuelve a mostrarse como un escenario de encuentro de experiencias y debate de ideas. Con representantes de Madrid, Barcelona, Medellín, Brasilia, La Paz y ciudades de Francia, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay, los gobiernos locales conversan sobre diferentes temas comunes: ambiente y desarrollo sostenible, discapacidad, educación, planificación estratégica y áreas metropolitanas, entre muchas otras.

En su 22º edición, Mercociudades plantea el lema “Promoviendo la gobernanza y la innovación para el desarrollo de políticas públicas regionales”. Con la gobernanza se busca abrir y participar a la sociedad en las decisiones de gobierno. Y desde ese lugar, los gobernantes deben dirigir, coordinar y articular políticas públicas.

Fundada en 1995 por iniciativa de los principales alcaldes de la región, Mercociudades tiene entre sus principales objetivos: favorecer la participación de los gobiernos en el proceso de integración regional, promover la creación de un ámbito institucional para las ciudades en el seno de Sudamérica, y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal.

El futuro del mundo está en las ciudades

“Mercociudades es extraordinaria. Constituye la red más importante de gobiernos locales de América Latina y una de las más importantes del mundo”, aseguró José Corral al tomar la palabra en el panel “Un lugar en la mesa global: Los gobiernos locales como tomadores de decisiones en la agenda mundial”. Además, el Intendente sostuvo que “Mercociudades surgió inspirada en el Mercosur, pero lo trascendió. Ahora vive gracias a la fraternidad de las ciudades, porque la hacemos entre todos y tiene una lógica de funcionamiento muy horizontal”.

Luego, el mandatario local afirmó: “El fenómeno de urbanización que tiene décadas en el mundo y en el caso de América Latina es aún más agudo. Por caso, el 90% de los argentinos y el 75% de los latinoamericanos vivimos en ciudades. Los seres humanos vivimos en ciudades. Es una tendencia que se viene profundizando cada vez más y en el futuro será aún más marcado. Por tanto, lo que hagamos determinará que nuestra descendencia pueda vivir o no en ciudades de bienestar”. En esta línea, enfatizó que “en el pasado se han hecho mal las cosas y muchos de nuestros vecinos viven en condiciones de vulnerabilidad ambiental, climático, social y geográfico. Tenemos que trabajar mucho para revertir esta situación. Es justamente por esto que los gobiernos locales tenemos que ser los que mandemos respecto a cómo se organiza ese desarrollo y crecimiento. Ahora bien, tenemos pocos recursos y cada vez tenemos mayor implicancia en cuestiones como Seguridad, Salud, Educación, Cultura. Sin dudas, somos el nivel más eficiente del Estado porque atendemos desde casos puntuales y específicos hasta cuestiones muy generales, siempre con un presupuesto muy escaso”. Finalmente, José Corral aseguró: “Por tanto, es necesario que fortalezcamos el vínculo que tenemos con los organismos internacionales. Los Gobiernos locales debemos ser quienes coordinemos el crecimiento, las inversiones y las asistencias de expertos. Para ello es necesario que los diferentes niveles de gobernanza del mundo lo comprendan, lo asimilen. No estamos bien en este sentido, no nos escuchan como debieran. Instancias como la de Mercociudades son sumamente valiosas para forjar este diálogo y para potenciar nuestra voz. Es necesario que nos hagamos fuertes para poder logar que los organismos internacionales como el BID tengan líneas directas con los municipios. Tenemos mucho para trabajar porque tenemos que comprender que el futuro del mundo es el mundo de las ciudades. Por tanto, el futuro del mundo está en nuestras manos”.