Mica Viciconte y Gladys “La Bomba Tucumana”, en cambio, no convencieron al jurado.



Durante la tarde, trascendieron nuevos detalles de la situación que atraviesan algunos de los miembros del equipo de ShowMatch. En principio, el Grupo Indalo les prohibió la entrada al estudio La Corte, en el que se graba y desde donde se emite en vivo el programa, a cuatro trabajadores que reclamaron, mediante cartas documento, el pago de sus sueldos adeudados. Dos de ellos eran los jefes de coaches, Lolo Rossi y Luis Ávila. Por eso, muchos esperaban que al comienzo del programa del jueves, Marcelo Tinelli hiciera referencia al tema.

Finalmente lo cuatro trabajadores pudieron ingresar antes de que comience el programa, pero no estaban seguros de poder permanecer allí durante todo el envío. Tinelli sólo se limitó a hacer una breve referencia a la manifestación de taxistas de la empresa con la que suele trabajar la productora que, en ese momento, se realizaba en la puerta del estudio, también reclamando el pago de una abultada suma adeudada. Luego, remarcó la presencia de Ávila y Rossi en el estudio y entonces, sí, dio por comenzado el show.

El más grande amigo de los chicos

Luego de haber eliminado a Consuelo Peppino en el voto telefónico, Jey Mammon y Laura Oliva salieron a la pista para homenajear a Carlitos Balá, quien formó parte del cierre de la coreografía y generó la emoción de todo el estudio.

“Carlitos es parte grande de la televisión argentina. Creo que entendieron la esencia del homenaje. Quizás se me hizo un poco extenso, pero me gustó mucho”, analizó en la ronda de devoluciones Ángel De Brito (8).

“Tenerlo a Carlitos es una emoción para todos. Me encantó la idea, estuvo muy bien logrado el musical. Todo estuvo perfecto”, destacó Pampita Ardohain (10).

“Fue una coreo sumamente evocativa. Estuvieron inspirados, me encantó el homenaje”, coincidió Moria Casán (voto secreto). “Es un honor verlo a Carlitos. Me gustó mucho, estuvo muy lindo”, completó Marcelo Polino (8). Con un total de 26 puntos, la pareja quedó, en esta ronda de homenajes, bien lejos de la zona de riesgo.

Say no more

Mica Viciconte y Jorge Moliniers fueron la segunda pareja de la noche, con un homenaje a Charly García. En la previa, Mica contó el “despiste” por el cual no pudo salir en la foto grupal de los personajes del año de la revista Gente, y antes de la coreo olvidó las “partituras” necesarias para su performance.

Luego de verlos bailar, De Brito (1) fue el primero en dar su devolución con un comentario sarcástico: “¡Qué semana venís teniendo, Mica! No me gustó nada. Fue todo fallido”. Pampita (8) no coincidió con el chimentero: “A mí me gustó que hicieran algo distinto. A Mica la vi fuerte y aguerrida. Para mí, estuvo bastante bien”.

Moria quedó encantada con la propuesta. “Me fascinó. El desconcierto inicial por las partituras me generó una intriga. ¡Maravilloso! Gran evolución de Viciconte”. Por último, Polino (0) fue lapidario: “A mí no me gustó nada. ¿Para qué querían esas partituras? Fue un disgusto”. Con 9 puntos, quedaron en una situación muy complicada.

Dos potencias en una

Luego, acompañada de Facundo Arrigoni, Gladys “La Bomba Tucumana” rindió tributo a Lía Crucet, la única cantante tropical a la que dice respetar. Previamente, dio detalles del reencuentro “fogoso” con su novio, y contó que le gustaría cantar a dúo con Karina, La Princesita.

“Me encantó que le hagan un homenaje a Lía, pero lo tuyo, Gladys, me pareció espantoso. Al menos hubieses cantado en vivo”, afirmó De Brito (0) en la ronda de devoluciones. Molesta por la comparación con Melina Lezcano, Gladys aseguró que en su tributo a Valeria Lynch la cantante de Agapornis hizo playback. “Igual no bailaste nada. Fue espantoso”, retrucó el periodista.

Por su parte, Pampita (6) consideró: “Le salieron bien los pasos de Lía, pero me gustaría que La Bomba baile un poco más. Además, el truco final tiró para abajo”. Moria, a su vez, enfatizó: “Esta señora da un máster de lo que es ser una show-woman. Hizo todo fabuloso. Estoy hipnotizada”.

Polino (7), en tanto, cerró: “Me gustó el merecido homenaje a Lía, aunque hubo cosas que no me gustaron”.