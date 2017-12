La cantante se tomó unos días de descanso mientras busca recuperarse de sus problemas de salud.

Tras presentar su documental Gaga: Five Foot Two en el festival de cine de Toronto y anunciar que estaba enferma, razón por la cual debía alejarse de los escenarios para poder sanarse, Lady Gaga bajó un poco su perfil y empezó a disfrutar de sus días de ocio combinados con algún compromiso laboral que no le significaba demasiado esfuerzo. Así sus seguidores brasileños se quedaron con las ganas de verla en vivo, ya que Rock in Rio tampoco la tuvo como protagonista como se había anunciado en un primer momento.

La cantante padece fibromialgia lo que le provoca fuertes dolores crónicos musculares y también fatiga. A raíz de este cuadro, en septiembre, Lady Gaga pidió a sus fans que comprendiera que necesitaba un tiempo para cuidarse. Y en ese plan está en estos días, en los que decidió compartir en las redes sociales su plácido descanso en las playas de la calurosa Miami.

Sin perder su estilo y picardía, Gaga se divirtió sacándose fotos con su osado look playero, que posteó en su cuenta de Instagram. Además, en las imágenes se puede ver el gran anillo de compromiso que le regaló su novio, Christian Carino, quien además es su representante. Este flamante romance comenzó hace nueve meses y todo parece indicar que va muy bien encaminado y que la ayuda a sanarse y a recuperar energías para los shows que tiene de acá en adelante, que forman parte de su gira Joanne World Tour.

Buenas y malas

Por otro lado, esta semana que se anunciaron los nominados a los Grammy 2018 le trajo algunas buenas noticias a la cantante, ya que obtuvo nominaciones por su último trabajo, Joanne (2016).Competirá por mejor disco vocal pop y en el rubro mejor performance solitario pop por su sencillo Million Reasons, aunque en las tres principales categorías fue olvidada, situación que también enfrentan los exitosos Katy Perry y Ed Sheeran.