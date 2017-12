“Esperemos que se llegue a buen puerto”, dijo el entrenador sabalero en referencia a su continuidad en la institución de barrio Centenario.

Hace un par de días, desde el mismo club se informó que Eduardo Domínguez seguirá siendo el técnico del plantel profesional por lo menos hasta junio del año que viene. Esto se dio a conocer porque la dirigencia sabalera hizo uso de la opción que estaba establecida en el contrato vigente, que dice que Colón tiene la prioridad para hacerla por el término de seis meses, o sea que el vínculo que une a la entidad con el entrenador, que vence en diciembre, se “extiende” de manera automática hasta mediados de 2018.

De todos modos, no se trata de una “renovación” de contrato, sino que es un arreglo interno entre Colón y Domínguez, porque la norma de AFA no permite convenios de trabajo menores a un año, ya sea de integrantes de cuerpos técnicos como de jugadores. Esto implica que esa “extensión” por medio año no pueda ser registrada en la Asociación del Fútbol Argentino.

Ante la gran campaña de Colón bajo la dirección técnica de Domínguez, los dirigentes colonistas actuaron rápidamente para asegurarse la continuidad del entrenador ante los rumores de que varios clubes habían mostrado interés por su contratación, como Independiente, Racing, Vélez, y hasta se mencionó que River se había mostrado interesado en el DT, por si el “Muñeco” Gallardo dejaba el cargo en el Millonario.

Ayer, tras el entrenamiento matutino llevado a cabo en el predio Ciudad Fútbol, Domínguez aclaró la situación: “El club tiene la posibilidad de extender el vínculo y lo hicieron, pero hay que firmar un nuevo vínculo que podría ser por un año. Esperemos que se llegue a buen puerto”.

“Estamos en conversaciones con el presidente, dependerá de él y del club. Yo estoy cómodo y bien, pensando más que nada en el partido del lunes con Atlético Tucumán, aunque uno siempre pretende lo mejor. Colón tenía la posibilidad de extender el vínculo y lo hicieron, pero hay que firmar un nuevo contrato, pero puede ser por un año. Son temas que se están conversando de buena manera”, agregó el entrenador sabalero.

En cuanto a las condiciones que pretende que se establezcan para el nuevo vínculo, expresó: “Pretendemos crecer como institución y equipo, le vemos potencial para dar el salto que tanto pretendemos. Me parece importante hablar de muchas situaciones de las presentes y de las futuras, pero el contrato se debería firmar a partir de enero. Lo estamos haciendo de grandísima manera. Estamos charlando y viendo todo”.

También se lo consultó sobre los rumores que surgieron desde Buenos Aires y de la información que se brindó en la transmisión por televisión del último partido de Vélez (goleó a Olimpo 3 a 0), donde se habló que es prioridad para el nuevo presidente, Sergio Rapisarda, y argumentó: “La verdad es que desconozco, hay que ver los partidos con volumen bajo. Vi el primer tiempo y no vi más el partido. Pero yo estoy pensando en Colón, en mejorar, en lo bien que está el equipo. Me interesa y me aferro a eso en este momento”.

En referencia al once titular que presentará para visitar a Atlético Tucumán, manifestó: “Hoy (por ayer) hicimos un trabajo, mañana (por hoy) haremos otro. Si Guillermo (Ortiz) está bien volverá, pero tiene que demostrar, Jonathan (Galván) hizo un gran trabajo contra Tigre y nos pone en duda, porque es un gran jugador. Pero ‘Guille’ nos dio mucho y se consolidó”.

Para finalizar, Eduardo Domínguez habló de la molestia sentida por Diego Vera en uno de sus gemelos (la misma que lo obligó a ser reemplazado frente a Tigre la noche del viernes): “Tuvo una molestia y se hará un estudio esta tarde (se lo realizó ayer), y dependiendo de lo que arroje evaluaremos si puede jugar o no”.

“Estoy pensando en el partido lunes, cuando termine el campeonato comenzaremos a evaluar cómo nos fue y cómo vamos a seguir”. Eduardo Domínguez, Director técnico de Colón.

La lesión de Vera

En el estudio que se le practicó ayer a Diego Vera, se le extrajo líquido del músculo sóleo de su pierna izquierda, producto de un golpe recibido en el partido ante Argentinos Juniors en La Paternal. La molestia persistió durante las semanas transcurridas, hasta que el jugador no aguantó y no pudo terminar la práctica del martes. El músculo sóleo es un músculo ancho y grueso ubicado en la pierna que se encuentra en su cara posterior, debajo de los gemelos. Es un músculo potente, vital para caminar, correr y bailar. Concretamente, si no estuviera constantemente tirando, el cuerpo se caería hacia delante. De todas maneras, reina la confianza y se lo esperará hasta mañana para saber si el lunes a las 19.15 podrá ser de la partida ante Atlético Tucumán.