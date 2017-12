El Senado dio ayer sanción definitiva a la norma. Aplicará para todas las obras sociales.

Así lo confirmó por LT10 el diputado Luis Rubeo, quien informó que, a partir de su promulgación, la ley impedirá “con absoluta contundencia” el cobro de cualquier tipo de compensación, plus o coseguro en todo el territorio provincial. “Yo creo que eso es una muy buena noticia que el Senado haya dado sanción ayer porque es un problema que uno recibe permanentemente quejas en toda la provincia, no hay una sola parte de la geografía de nuestra provincia sino en toda la provincia el reclamo es absolutamente contundente”, opinó el legislador.

Luis Rubeo LT10

En tanto, el diputado recordó que “esto no solamente vincula a IAPOS”, sino que “vincula a todas las obras sociales, no es solamente para los trabajadores públicos”. “Los profesionales lo que terminan argumentando es de que ellos se ven en esta situación porque muchísimas instituciones en las cuales ellos prestan servicios le terminan pagando poco y mal y la verdad que, para tomar el ejemplo de IAPOS, el IAPOS le liquida a las clínicas y sanatorios a partir de los quince días la consulta médica y la consulta que está abonando IAPOS está en el orden de los $230; ahora, hay profesionales que no llegan al 50% de eso, cobran entre 100 y 120, o sea, y aquí hay una intermediación de que es la que termina lucrando”, explicó. Por eso, según Rubeo “este sistema tiene dos víctimas: a tiene como víctimas al paciente, que es por donde se termina cortando el hilo porque se le termina trasladando a él, el no cobro o el mal cobro la demora en los pagos y entonces se le termina cobrando el plus; y, el otro perjudicado es el profesional, que también él de alguna manera financiándole el sistema de salud del cual participa”.

En el mismo sentido, Rubeo consideró que es importante que se disponga de mecanismo de control de la aplicación de la norma: “lo que nosotros estamos planteando es de que a través y en cabeza de la Defensoría se tendrá que llevar a delante un cuerpo de inspectores que es el que permanentemente va a tener que monitorear las distintas instituciones vinculadas a todo el tema de la medicina de que esto no se realice”. “La Defensoría del Pueblo tiene, primero el prestigio como social en el cual la gente la tiene ubicada y la utiliza permanentemente para llevar adelante algún tipo de demanda o cuestión y la segunda cuestión habrá que instrumentar los mecanismos para que pueda adecuarse y si hace falta incorporar personal o lo que sea hay que hacerlo porque me parece que vale la pena”, aclaró.

Finalmente, Rubeo propuso que, si esto tiene que instrumentarse a través del Ministerio de Salud, quepa “la posibilidad de que las personas, aquellos que sean perjudicadas por esta situación, puedan efectuar las denuncias y el Ministerio actúe o por sí o ante la denuncia efectuada por un particular, pero tiene que haber un mecanismo permanentemente de monitoreo y de inspección”.