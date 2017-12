El hermano del capitán de la selección, que sigue internado en un sanatorio de la ciudad con serias lesiones faciales, está en calidad de detenido y será imputado por portación de una pistola de grueso calibre. No hay registro legal de la embarcación que conducía.

El fiscal José María Caterina confirmó que Matías Messi será imputado por portación de un arma de guerra y que libró la orden de detención del hermano del capitán de la selección, que sigue internado en el Sanatorio Parque de Rosario luego de ingresar con serias lesiones en su rostro. Además, el funcionario judicial dio detalles de cómo fue encontrado el joven y agregó que se movilizaba en una lancha “fantasma”, ya que Prefectura no hallaba registro de la embarcación. Matías Messi ya cuenta con antecedente de una causa por portación de arma de fuego, en la que está cerca de ser sobreseído luego de cumplir una probation.

En diálogo con los medios este mediodía, Caterina dijo que “se está formalizando la detención del señor Matías Messi, luego de que nuestro médico forense constatara que está lúcido, en condiciones de declarar, aunque con algunas dificultades en el habla”.

Sobre la forma en que Messi fue hallado en el río a la altura de la localidad de Fighiera, Caterina detalló que “hacia las 5 o 6 de la mañana es advertida una embarcación flotando, un pescador acude y encuentra al señor Matías Messi como durmiendo en una bolsa de dormir y lo traslada hasta el Club de Pescadores”.

Agregó que “llamó mucho la atención en la situación en la que se encontró la lancha, con manchas de sangre en todos lados”.

Y confió que “el gabinete criminalístico de PDI encuentra una pistola calibre 380, que está considerada un arma de guerra, en ese contexto la figura básica tiene 3 años y 6 meses de prisión”. El fiscal aclaró que “Matías Messi ya tiene un antecedente de probation que se tiene en cuenta” también por portación de arma de fuego y que “no se pueden cumplir dos probation al mismo tiempo”.

El funcionario judicial manifestó que “no hay en principio sospecha de que el arma haya sido plantada”.

Cuando Caterina ordenó la detención de Messi, encontró “mucha insistencia para tratar de encontrarlo en nosocomios como en propiedades que posee la familia; siempre encontramos retiscencia para brindarnos información, incluso nos quisieron impedir el ingreso al predio de un country”.

Al tomar conocimiento del arma de guerra hallada en la lancha, Caterina indicó que dio “la órden de que no se entreviste al señor Messi en carácter de testigo, sino que en caso de ser hallado sea aprehendido”.

El fiscal de la causa, que tiene mucho impacto debido al apellido del acusado, sorprendió con otro dato: “Prefectura está haciendo toda una investigación en torno de la lancha. Por lo que sé, no hay ningún tipo de registro de esa lancha, es como un vehículo fantasma”, afirmó.

Caterina también puntualizó que “la pericia indicó que el arma sin duda alguna tiene aptitud para el disparo, pero no tenemos constancia de que haya sido disparada, no se encontraron casquillos, pero sí balas en la recámara”.

Consultado al respecto, el fiscal dijo que “por hora no tengo ningún indicio de una segunda persona dentro de la embarcación, pero la investigación recién está comenzando”.

Y confirmó que Matías Messi “declararía dentro de las 48 horas posteriores a que le declaremos la imputación, sería en el sanatorio en el que está internado”.

“Ante este tipo de episodios, más allá del apellido del imputado, siempre se pide una prisión preventiva. Después corresponde al juez aceptarla o no, puede darle la libertad”, terminó.

Ignacio Carbone, abogado de la familia Messi, también hizo declaraciones este viernes, una vez que el caso tomó trascendencia nacional e internacional por el apellido del involucrado. El representante legal dio la versión de la familia sobre el supuesto accidente: “Su embarcación se topa con un banco de arena, choca, y se le producen lesiones importante en la cara”, detalló.

“Sobre el arma, el fiscal ya me puso en conocimiento, sus allegados me han descartado que posea un arma. Es materia de investigación”, señáló. “La portación de arma no la tiene, lo que estamos diciendo es que el arma no es de él”, sentenció.

Carbone dijo que “según las primeras informaciones, viajaba sólo en la lancha”. Y añadió que “aparentemente lugareños lo encontraron y lo llevaron al nosocomio”.

“Si la Fiscalía entiende que hubo algún delito, estamos abiertos a ponernos a disposición de la Justicia para dar las explicaciones necesarias”, terminó.

Al mismo tiempo que se daban las declaraciones relacionadas al aspecto judicial del caso, en el sanatorio Parque de Rosario, Dr. Carlos Lovesio daba el parte médico de Matías Messi. “Tiene fractura de huesos de la cara, con un trumatismo de cráneo leve, que le produce un mínimo estado de confusión”, describió. Y agregó que “en el resto de su organismo no tiene ningún problema”.

El jefe médico dijo que “se golpeó toda la parte superior de la cavidad bucal” y que “será intervenido en las próximas 48 o 72 horas, cuando esté en estado óptimo para la operación”.

Por último, aseguró que “este tipo de lesiones no reviste riesgo de vida”.