El artista guatemalteco emitió un fuerte comunicado en el que acusa a la productora que lo trajo a nuestro país.



No es la primera vez que pisa nuestro suelo, y su romance con el público argentino se renueva con cada visita suya. Sin embargo, acaso por primera vez desde que Ricardo Arjona cantó por primera vez en nuestro suelo el artista guatemalteco sufre un desencanto y se ve obligado a la cancelación de un show, en medio de acusaciones cruzadas con “6 Pasos”, la productora que lo trajo esta vez a la Argentina.

A través de un comunicado de “Metamorfosis”, su propia productora, Arjona acusó a “6 Pasos” de querer imponerle una fecha que no estaba pautada en el contrato y de chantajearlo manteniendo retenidos sus equipos en el Direct TV Arena de Tortugas, donde iba a tener lugar la presentación de esta noche que finalmente fue cancelada. Así y todo, el artista denuncia que los mismos permanecen aún en ese lugar, con todas las complicaciones que eso implica para él y el desarrollo normal de su gira.

Bajo el título “6 Pasos, un surrealismo sin magia”, el comunicado arranca diciendo que “a estas alturas de la historia, donde la tecnología y los adelantos hacen posibles cosas que hace apenas 20 años nadie soñaba, siguen habiendo personajes que bien podrían participar en cacerías propias de los cavernícolas, aunque, haciendo la salvedad y sin ánimo de ofender a nuestros antepasados, estos siempre actuaron por instinto y nunca con mala intención”.

“Los compromisos legales dejan de ser compromisos, acuerdos, pactos y dejan de ser legales, en el mismísimo momento en el que el chantaje entra en juego. Imagínese usted un convenio contractual que no cuaja a una de las partes y que a capricho para dar lugar a sus intereses decide secuestrar los equipos y al staff con candado en un DIRECTV ARENA convertido después de 5 noches mágicas en una mazamorra de extorsión donde se le niega la libertad de salida a personas que solo cumplen con su trabajo y a equipos que tienen compromisos internacionales”, continúa.

“El amparo de estos homo sapiens fue armarse de trucos, trampas, mentiras y ser protagonistas tristes del arreglo por debajo de la mesa y las cosas raras. 6 Pasos con sus pilares Juan Jose Lopez y Carlos Ohanián, intentaron todo lo que se puede intentar para eludir una responsabilidad. El medio los conoce y no hay necesidad de explicar lo que su historial ya escribió , pero al resto habrá que decirles que justo cuando el artista Ricardo Arjona anunciaba de propia voz su ultimo concierto en la arena mencionada, que dicho sea de paso la venta para estas arenas arrancó casi 6 meses antes de que se diera la primer fecha. Ellos a menos de 24 horas anunciaron el concierto del día siguiente. Si, así. El 1 de diciembre a las 10 de la noche anunciaron una sexta arena para el 2 de diciembre, todo esto como una manera de extorsionar a un artista que cumplió de manera impecable sus compromisos”, agrega.

La publicidad de la función de Arjona, con esa “última oportunidad” que quedó trunca

La publicidad de la función de Arjona, con esa “última oportunidad” que quedó trunca

“No hay nada legal que los ampare para un acto de este tipo, nada, y atendiendo esto, cerrar con llave el lugar y retener equipos y gente fue la manera brillante que encontraron para su chantaje barato y fuera de lugar. Dicho sea de paso los equipos siguen estando en la arena y no permiten la salida de los mismos. El artista junto a su equipo está también en la arena para cumplir con la única medida que encontraron para sus objetivos mal sanos de hacer una sexta arena porque así lo decidieron a casi 20 horas de realizarse como medio de extorsión. La posición del artista ante esta medida de ciencia ficción y con tal de salvaguardar la seguridad de su gente y su equipo fue la siguiente. SI QUIEREN QUE CANTE.. CANTO. Así estaban las cosas hasta entradas las 3 de la tarde de un sábado 2 de diciembre para recordar, cuando anunciaron en la pagina de 6 pasos la cancelación del evento”, profundiza.

“Si no canta la sexta arena no le devolvemos los equipos. No hay ninguna base legal que ampare este disparate, pero ante el chantaje se dijo, adelante lo hacemos, justo cuando nos preparamos para hacerlo no dejan entrar a nadie al lugar y avisan la cancelación. Nuestros equipos siguen secuestrados, nadie responde por ellos atentando con la continuidad de una gira y sus compromisos”, aclara a modo de resumen.

“Quede claro que nada de esto demeritara la enorme experiencia que fue para el artista y staff en general esta gira por Argentina y en esta arena en especial donde se vivieron momentos que quedarán por siempre, aunque hayamos tenido que soportar el infierno de personajes que bien podrían participar en una película aburrida de terror”, concluye el texto.

Vale recordar que a menos de 24 horas de haber anunciado la función despedida que iba a tener lugar esta noche, “6 Pasos” comunicó a primera hora de la tarde la suspensión de la misma, atribuyendo la decisión al artista guatemalteco y a su compañía, Mundo de Artistas CV. “A través de su representante legal en Argentina, Damián Cassino, nos comunicaron que la sexta función ha quedado definitivamente cancelada”, precisó la productora, quien comunicó que el dinero de las entradas ya adquiridas se iba a devolver “vía tarjeta de crédito”.