El jugador santafesino, actualmente en Alemania, dialogó con una radio de la provincia y expresó su agradecimiento para con el Sabalero.

Lucas Alario, ex delantero de River actualmente en Bayer Leverkusen, habló con una radio santafesina, su provincia natal, y expresó: “Obvio que volvería a Colón, es donde empezó todo. Me ha formado como jugador y persona. Igual no estoy pensando en eso en este momento”.

El goleador debutó en 2011 en el Sabalero y jugó allí hasta el 2015, donde pasó al Millonario. “Es el club que me abrió las puertas, que me hizo crecer. Me llevé los mejores recuerdos y lo sigo”, dijo en diálogo con un medio radial de la provincia.

Por último, remarcó su deseo de jugar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Argentina: “Uno la esperanza nunca la pierde, tengo que seguir trabajando y haciendo lo mejor que puedo en mi club. Sabemos que Argentina tiene los mejores delanteros del mundo”.