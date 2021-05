El ministro de Trabajo brindó algunas precisiones respecto a las medidas que regirán desde este jueves en toda la provincia. Quienes circulen deberán presentar el permiso nacional o provincial. Actividad física solitaria está permitido.

No se suspende la actividad comercial pero la atención será hasta las 17. Supermercados y gastronomía podrían abrir hasta las 19. Cerrarán shoppings, gimnasios, canchas de fútbol cinco y clubes. En espacios públicos sólo se permitirán caminatas individuales. La circulación estará permitida con los permisos respectivos

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, dejó en claro que las restricciones que comenzarán a regir desde este jueves serán aplicables en toda la provincia sin distingos. Sólo habrá una situación diferencial en el tema educativo, porque la presencialidad se suspenderá en aquellos lugares puntuales que ha establecido el Ministerio de Educación. “Son medidas más duras y restrictivas que las que dispuso Nación para las localidades, partidos o departamentos que se encuentran en alarma sanitaria”, destacó el funcionario. Y advirtió que “no nos resulta sencillo como gobierno ni como sociedad tener que suspender las clases. Nos preparamos para la presencialidad; en la provincia hicimos un trabajo con los gremios docentes desde febrero de este año, dispusimos cuestiones salariales, pero también hisopados. Y la presencialidad volverá ni bien sea posible”, expresó.

Respecto de la circulación vehicular, explicó que estará restringida en toda la provincia y durante las 24 horas; sólo estará permitida para trabajadores esenciales y por razones laborales de todas aquellas personas que asistan a desarrollar sus tareas diarias, en tanto la actividad de la que se trate no esté contemplada dentro de las suspendidas. También, para cumplir con trámites asociados a temas de salud y cuidado de familiares. Para circular se deberá obtener un permiso que se tramitará a partir de la aplicación provincial Covid-19, o la aplicación nacional Cuidar.

Remoto y comercio

La provincia resolvió que toda la actividad administrativa se realice de manera remota. Ello regirá tanto para el ámbito público -para ello, arrancará el Poder Ejecutivo y se invitará a los demás poderes a que adhieran- pero también en el sector privado. De esta manera, se plantea que las profesiones liberales y todas las actividades administrativas, incluso, del sector privado -por ejemplo, la construcción y la industria-, vuelvan al home office. La intención es que sólo se sostenga la presencialidad en aquellas actividades en las que sea imprescindible.

Por las nuevas disposiciones deberán cerrar shoppings y paseos comerciales que no sean a cielo abierto. El comercio minorista, en tanto, no se verá afectado, pero sí será una atención más acotada; deberán cerrar a las cinco de la tarde. Los supermercados, en tanto, podrán permanecer abiertos hasta las 19. También hasta las 19 estará permitida la gastronomía; desde ese límite horario, podrá manejarse con la modalidad delivery. Tampoco se podrán hacer actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas.

Puesto que la circulación, excepto para concurrir a los lugares de trabajo, no estará permitida, lo que se promueve es la concurrencia a locales comerciales y gastronómicos de cercanía, a los que se pueda llegar caminando. La circulación si no es de un trabajador esencial o por razones laborales, no estará permitida ni en bicicleta. El transporte público no presentará restricciones.

Deportes y aire libre

Pusineri dejó en claro que el deporte colectivo aun al aire libre no está permitido, por lo que van a permanecer cerradas las actividades de clubes, incluso cuando tengan posibilidad de hacerse al aire libre. Permanecerán cerrados también los gimnasios y canchas de fútbol cinco, en tanto sí está autorizada la actividad física individual al aire libre, pero no así las reuniones.

Tampoco se permitirá la concurrencia y permanencia a los espacios públicos, plazas y paseos, sobre todo si es en grupo. Sólo se permitirán caminatas o actividad deportiva individual en esos sitios.

Consultado acerca de cómo serán compensados los sectores que no podrán desarrollar sus actividades con normalidad desde mañana, el ministro dijo que recibirán una ayuda económica. En el caso de la gastronomía, recordó que el sector tiene asistencia nacional con el Repro II, y enfatizó que a ello se añadió el pago de contribuciones nacionales. Acotó que la provincia aporta subsidios al sector hotelero, así como se resolvieron una serie de diferimientos de tributos provinciales hasta diciembre.

Finalmente, reclamó colaboración de los vecinos para el cumplimiento de las restricciones. “Un policía por persona no vamos a tener”, completó.

Licencia de padres

Pusineri explicó que se mantiene la vigencia de la disposición nacional que permite que uno de los padres de los niños en las localidades en las que no se dictan clases presenciales, puedan ausentarse justificadamente de su trabajo. A través de la resolución 60/2021 firmada por el ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni, “se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente” en dos situaciones: los días en que los niños no concurran a clases presenciales y las jornadas en que concurran, pero con un horario presencial reducido”, recordó.

Dudas más frecuentes

Las nuevas medidas buscan disminuir la circulación para morigerar el avance del virus y, sin in dudas, implicarán un cambio de hábitos en gran parte de la ciudadanía. Aquí, las respuestas a algunas de las dudas que surgieron tras los anuncios.

-¿Puedo juntarme con amigos en la plaza del barrio si voy caminando?

-No, las reuniones sociales están prohibidas también al aire libre.

-¿Puedo seguir practicando deporte con mi equipo al aire libre?

No, quedan suspendidas las prácticas de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados), y las competencias deportivas no habilitadas.



¿Puedo salir a correr al aire libre?

Si, la actividad física individual al aire libre está autorizada en espacios de cercanía, es decir, que no requieran trasladarse en vehículo.



¿Se puede salir por el barrio a dar una vuelta en bicicleta?

No está permitida, sólo se puede salir caminar.

-¿La administración pública va a funcionar de manera presencial?

No, todo trabajo que se pueda hacer remoto pasará a teletrabajo. Se sugiere lo mismo para otros poderes del Estado, municipios y actividad administrativa de empresas de construcción e industriales.

-Tengo un turno de Anses para estos días, ¿se suspende?

-No, las oficinas de Anses continuarán trabajando con normalidad. Sus empleados son considerados esenciales.

¿Hasta qué hora abren los supermercados? ¿Y los demás comercios?

Los supermercados estarán abiertos hasta las 19. Los comercios minoristas hasta las 17. La gastronomía hasta las 19.



En locales de gastronomía ¿puedo hacer pedidos después de las 19?

Si, está permitido el delivery y los retiros de pedidos (en locales de cercanía) después de ese horario.

-¿Puedo ir a trabajar en colectivo?