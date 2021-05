Se hará en coordinación entre Rosario y otras localidades de la región. “No pasarán”, sentenció el intendente de Funes. Refuerzan los controles.

Tras las resoluciones con la vuelta de una fase estricta en la circulación pública y en las actividades por 10 días y con el fin de darle oxígeno al sistema sanitario, el municipio rosarino ya coordinó con la región controles para evitar la población migrante de los fines de semana.

En particular, hacia el oeste con Funes y Roldán, en donde se desplegarán retenes para impedir la llegada de quienes busquen pasar un sábado y domingo con un asado de por medio. “No pasarán”, dijo el jefe comunal funense, Rolvider Santacroce, mientras que su par rosarino, Pablo Javkin, pidió comprensión y adhesión a las normas. “No se puede circular en auto con fines recreativos”, recordó.

Ya están diseñados operativos municipales de lunes a viernes y otros para sábados y domingos, con la participación de más de 100 agentes municipales con el apoyo de la policía y otras fuerzas de seguridad. La Unidad Regional II tendrá 15 puntos fijos de control en los horarios diurnos, y por las noches junto a los corredores de taxis y con la participación de 70 patrulleros.

Rosario volvió hoy a una versión remixada de la Fase 1. Es por ello que habrá operativos de control hasta el 30 de mayo.

Según voceros del Ministerio de Seguridad santafesino, de 7 a 14 y de 17 a 22,se dispondrán de 15 puntos fijos de control por parte de la policía local, mientras que por las noches, entre las 20 y las 6, se utilizarán los 24 corredores de taxis también como “corredores Covid”. A ello, se le suman los móviles de la Agrupación Cuerpos, Orden Público, Policía Comunitaria y Policía de Acción Táctica totalizando unos 70 patrulleros aproximadamente.

Retenes en Funes

Mientras tanto, y según detalló a La Capital el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, ya están diseñados los operativos de control con participación de más de 100 agentes municipales de la Guardia Urbana Municipal (GUM), Fiscalización del Transporte, Control Urbano, Tránsito y otras reparticiones.

“Tendremos un esquema para los fines de semana y otro para la semana. Cada uno con su estrategia. Unos en los sitios más tradicionales, mientras que para sábado y domingo la mirada tendrá especial interés sobre ingresos y egresos a la ciudad”, puntualizó Zignago.

El foco también está puesto en las casas de fines de semana que tienen los rosarinos en Funes, Roldán hacia el oeste y otras localidades de la región. “La circulación es por la actividad laboral y no por el esparcimiento. Al corredor hacia Funes, por ejemplo, no debería ir nadie ni sábado ni domingo”, señaló Zignago.

Al respecto, el intendente funense fue tajante. “Estamos en coordinación con Javkin para trabajar en conjunto. Haremos retenes en 4 puntos de llegada a Funes. Les pido públicamente a los rosarinos que no vengan. Y los que llegan deberán hacerlo con su certificado y la TGI que demuestre su residencia. No voy a tolerar que vengan a comer un asado y jugar a la pelota”, señaló a La Capital.

En cuanto a la población que reside en Funes pero trabaja en Rosario, Santacroce fue al grano: “Se bajan la aplicación. Las personas que no tenga el permiso Cuidar o el provincial no podrá ingresar. No queremos fines de semana con gente que pulule; la situación sanitaria es muy delicada”.

Los operativos funenses estarán a cargo de Control Urbano, policía santafesina, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad.

Auto al corralón y denuncia

En cuanto a las transgresiones, Zignago puntualizó que ocurrirá si un conductor se desplaza con fines no laborales. “Si la persona no tiene la autorización respectiva se le retirará el rodado que será remitido al corralón y se le notifica al fiscal para que se le labre una causa penal por transgresión a los decretos vigentes. Quien no pueda acreditar una movilidad hacia el trabajo, tendrá sanciones”, dijo.

El funcionario aclaró que para los casos de empleo informal, cuentapropistas, emprendedores se les pedirá alguna acreditación que explique su movilidad laboral. Puede ser que se obtenga una notificación con alguna autorización”, indicó el secretario de Gobierno.

En relación a los espacios públicos, la directiva municipal es clara: los rosarinos no podrán sentarse en los parques, ni usar reposeras. Se admitirá actividad física individual.