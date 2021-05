La actriz y conductora volvió a generar polémica contra el jugador de Boca con nuevas declaraciones.

Mientras el domingo transcurría el Superclásico, Florencia Peña sorprendió en las redes sociales al disparar contra Carlos Tevez, autor del primer gol contra River: “Te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo”.

Pero tras sus dichos, la conductora de “Flor de Equipo” redobló la apuesta y justificó sus palabras luego de ser cuestionada por algunos usuarios. Al respecto, advirtió: “Yo dije todas verdades, ¿o no?, ¿O no es cierto que presentó una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza?, ¿O no es verdad que su gol fue con falta?”.

“Soy de River y por supuesto que lo escribí desde la calentura que genera el partido. Forma parte de las chicanas futboleras. ¿O solo los de Boca pueden chicanearnos a los de River? Además, no se pueden sorprender. ¿Qué tweet mío no genera polémica? Yo siempre digo lo que pienso”, argumentó Peña.

Y finalizó: “En un momento como este hay que poner el hombro y los que más tienen son los que más tienen que poner”.