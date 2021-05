Los conflictos sociales, la falta de garantías a nivel seguridad, los brotes por Covid-19 y las posibles renuncias de funcionarios públicos pusieron en riesgo a la mitad de la organización del certamen continental. Cambia la localía.

Mientras parte de la prensa calificaba de “hazaña internacional” el triunfo de River sobre Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores, los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol se reunieron esta tarde con sus pares de la Conmebol y acordaron la baja del país cafetero de la organización de la Copa América 2021, que se llevará a cabo del 11 de junio al 10 de julio. Es que los conflictos sociales no cesan en el territorio a raíz de la reforma impositiva que quería impulsar el Gobierno con la intención de recaudar cerca de 6.300 millones de dólares, el equivalente a un 2% del PIB.

Incluso, puertas adentro se habla de la inminente renuncia de Ernesto Lucena, el Ministro de Deporte de Colombia, cargo que ocupa desde el 6 de septiembre de 2019, quien fue el principal precursor para que parte del certamen continental se disputara allí a como dé lugar. A esto se le suman la falta de garantías a nivel seguridad y los intentos fallidos de la Conmebol para organizar partidos por Copa Libertadores y Sudamericana.

Claramente las pruebas no funcionaron y lo peor de todo es que dejaron graves consecuencias a nivel sanitario por culpa del coronavirus. Los casos más resonantes son los de Nacional de Montevideo y River tras sus visitas a las ciudades de Pereira y Barranquilla, respectivamente. La otra gran incertidumbre que reina por estas horas es la localía de Colombia de cara al compromiso contra la Selección Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericana (8/6). En principio, no se jugaría en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sino que se estaría buscando alguna alternativa de sede. Suenan Lima (Perú), Miami (Estados Unidos), con público, o invertir la localía.

Cabe recordar que Nacional tuvo siete contagiados, mientras que River afrontó 20 bajas que le provocaron más de un dolor de cabeza sobre el cierre del semestre, a tal punto que se vio obligado a jugar con una pieza de campo en el arco ante Independiente Santa Fe. Y si bien es muy difícil averiguar el origen de los brotes de Covid-19, desde Núñez nunca descartaron la posibilidad de que haya sido por los reducidos estadios y/o vestuarios donde los hicieron jugar para esquivar a la ciudad de Bogotá, donde hoy está el foco del conflicto.

¿Qué piensan los propios jugadores cafeteros? Que hay que parar el fútbol. Luego de una reunión virtual entre los capitanes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales lanzó un comunicado pidiendo a las autoridades aplazar los torneos locales “hasta que no se resuelva la situación de orden público”. Según el Comité Nacional del Paro, al menos 50 personas murieron, 578 resultaron heridas, 524 han desaparecido y 21 mujeres sufrieron violencia sexual. El Ministerio de Defensa, en tanto, registró el fallecimiento de un efectivo policial.

Ante este difícil panorama, la Conmebol prefirió disputar la Copa América 2021 con Argentina como única sede. Eso sí, con la condición de que los partidos que están programados para realizarse en Colombia se disputen fuera del AMBA, que es la zona con una situación sanitaria más complicada por el COVID-19. Los ofrecimientos de Paraguay, Chile y Uruguay para ser sedes, en tanto, solo quedaron en un ofrecimiento formal a la Conmebol por parte de las Federaciones de fútbol de cada país.

Copa América estadios

A las cuatro sedes ya establecidas: el Monumental de River en Buenos Aires, el Kempes de Córdoba, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el Malvinas Argentinas de Mendoza, se sumarían la Bombonera de Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, el Libertadores de América y el Ciudad de La Plata, en Provincia de Buenos Aires y el Bicentenario de San Juan.

De esta manera, quedarían siete estadios para albergar 28 partidos y lo que habría que hacer, a priori, sería reubicar los 15 partidos que estaban pactados para jugarse en Colombia: todos los encuentros del Grupo B (Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú), más dos de cuartos de final, una semifinal, el partido por el tercer puesto y la final. La Conmebol oficializará la información en las próximas horas y, como hace 10 años, la Copa América será organizada nuevamente por Argentina.

Alberto Fernández dio el visto bueno para organizar toda la Copa América en Argentina

“Nosotros podemos analizar la posibilidad de ser únicos organizadores de la Copa América en la medida de que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles porque lo que pasó en River estos días demuestra lo que objetivamente puede pasar. No tiene sentido cargarle las culpas a River porque le puede pasar a cualquiera”, manifestó el Presidente en Radio 10.

El fixture de la Selección Argentina en la Copa América 2021



Domingo 13 de junio a las 18 vs. Chile (Estadio Monumental)

Jueves 17 de junio a las 21 vs. Uruguay (Estadio Mario Alberto Kempes)

Domingo 20 de junio a las 20 vs. Paraguay (Estadio Monumental)

Domingo 27 de junio a las 18 vs. Bolivia (Estadio Monumental)

El fixture completo de la Copa América 2021

Domingo 13/6: Argentina vs. Chile (18hs) y Paraguay vs. Bolivia (21hs)

Lunes 14/6: Brasil vs. Venezuela (18hs) y Colombia vs. Ecuador (21hs)

Jueves 17/6: Chile vs. Bolivia (18hs) y Argentina vs. Uruguay (21hs)

Viernes 18/6: Colombia vs. Venezuela (18hs) y Perú vs. Brasil (21hs)

Domingo 20/6: Uruguay vs. Chile (17hs) y Argentina vs. Paraguay (20hs)

Lunes 21/6: Venezuela vs. Ecuador (17hs) y Colombia vs. Perú (20hs)

Miércoles 23/6: Bolivia vs. Uruguay (18hs) y Chile vs. Paraguay (21hs)

Jueves 24/6: Ecuador vs. Perú (17hs) y Colombia vs. Brasil (20hs)

Domingo 27/6: Argentina vs. Bolivia (18hs) y Uruguay vs. Paraguay (18hs)

Lunes 28/6: Ecuador vs. Brasil (18hs) y Venezuela vs. Perú (18hs)

Viernes 2/7: 2A vs. 3B (18hs) y 1A vs. 4B (21hs)

Sábado 3/7: 2B vs. 3A (17hs) y 1B vs. 4A (21hs)

Lunes 5/7: Semifinal 1 (20hs)

Martes 6/7: Semifinal 2 (20hs)

Viernes 9/7: Tercer puesto (19hs)

Sábado 10/7: Final (19hs)

En la Copa América se podrán hacer cinco cambios por positivos de coronavirus

El jugador sustituido ya no podrá volver a jugar en el torneo, mientras que el reemplazo no necesariamente tiene que ser de la lista preliminar de 50 futbolistas. Las cinco modificaciones por coronavirus no serán las únicas permitidas en el torneo, ya que una vez terminada la fase de grupos y antes de empezar los cuartos de final, cada Selección podrá cambiar hasta tres jugadores, sea por lesión, por decisión táctica o el motivo que fuera, dado que no hay especificaciones en el apartado reglamentario. A diferencia de los hipotéticos casos de Covid-19 positivo, estas tres modificaciones sí que deberán realizarse con jugadores que hayan estado preseleccionados.

En tanto, en el caso de una lesión grave, las selecciones tendrán tiempo de realizar la modificación hasta 24 horas antes del debut en el torneo y en este caso no necesariamente deberá ser de la lista previsional presentada por cada Asociación.