El mediático, que sorprendió al anunciar su renuncia al certamen, cocinó un plato nunca antes visto en el reality. “Creo que come todo el estudio con esto”, le dijo Santiago Del Moro

Este lunes comenzaron las semifinales de Masterchef Celebrity 2 y, por lo tanto, a partir de esta instancia todos los participantes competirán en todas las emisiones, no ya por las medallas, sino por las estrellas. El que acumule la mayor cantidad durante la semana, será el que logre evitar la gala de eliminación del domingo.

De esta forma, Sol Pérez, María O´Donell, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán, Juanse, Candela Vetrano y Alex Caniggia se enfrentaron en el primer desafío de las semifinales. El gran ausente fue Gastón Dalmau, que no estuvo por un problema de salud. El jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui fue el encargado de dar la consigna de la noche: con un yogur como ingrediente obligatorio, debían preparar un plato a libre elección. Sin embargo, no todo era tan sencillo como parecía, porque el problema radicaba en que cada ingrediente que tomaban del mercado, no sólo debían utilizarlo obligatoriamente, sino que además les restaría segundos del total de los 60 minutos con los que contaban. Por esta razón, no todos los concursantes contaron con la misma cantidad de tiempo. La primera en comenzar a cocinar fue la Gunda, y luego se fueron sumando el resto de las figuras, el último fue el hermano de Charlotte Caniggia.

Una vez que cada uno finalizó con su preparación, comenzaron las devoluciones. Y uno de los momentos más controvertidos se dio mientras O´Donell explicaba por qué le puso “Chicha” de nombre a su plato. “Se lo puse por mi abuela, que era correntina, y comíamos mucho chipá”. A lo que el dueño del restaurante Tegui acotó: “Espero que no sea ´chicha´ Murano”, dijo en referencia a Yiya Murano, la mujer que se hizo conocida por envenenar a sus amigas. “¡Nooo!”, exclamó la participante, entendiendo el chiste. “Chau, chicos”, dijo Beutlar mientras amagaba irse del estudio ante las risas de todos. “Igual es el primer chiste que la gente se ríe que hago en diez años”, cerró el chef.

Otro de los momentos más destacados se dio cuando el hijo de Mariana Nannis presentó su “Xela Burguer”, una gigantesca hamburguesa de carne con huevo frito, panceta, cebolla caramelizada, aderezo de yogur y plata con papas fritas. Los jueces se sorprendieron al ver el tamaño e incluso hasta les costó probarla. “Nunca se vio algo así acá, es la primera vez”, le dijo Santiago Del Moro. Fiel a su estilo, el mediático respondió: “Soy el rey”. ”Creo que come todo el estudio con esto”, acotó el conductor.

En una noche donde todos los concursantes estuvieron parejos, los tres chefs reconocieron la dificultad en elegir al candidato que se llevaría la primera estrella de la semana – aunque Candela y Gastón ya se habían asegurado una cada uno, teniendo en cuenta que fueron los mejores de la semana pasada. En una definición muy reñida entre Fontán y Caniggia, Damián dio a conocer al ganador: “Hubo un ingrediente colocado fuera de tiempo en el plato de la Gunda, rompiendo reglas, por eso la estrella es para Alexander”. Tal anuncio hizo explotar de alegría al hijo de Mariana Nannis, quien festejó tirándose al piso y exclamando: “¡Aguante el Xela!”

Fue una gran noche para Caniggia, que esta semana estuvo bajo todas las miradas al dar a conocer su renuncia al reality. “La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘spoilear’ más. Quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas”, aseguró Marcelo Polino en diálogo con Gerardo Rozín enLa Peña de Morfi. “Hay programas adelantados. Todo se va a ver en pantalla, no va a quedar tras bambalinas”, agregó.