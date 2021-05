Según informó La Pavada de Diario Crónica, el conductor se hizo una breve escapada para poder inocularse en Estados Unidos.

Dejó grabado el programa de anoche en América “Los Mammones” Jey Mamón, porque sin tener ningún problema (y es perfecto), viajó a Miami, él sí a vacunarse. Aprovechó para quedarse unos días relajado y ya está en Ezeiza, con rumbo a su departamento. Jey es contratado anual de la productora Jotax, y se ha despertado como el éxito de las madrugadas de la tele abierta. Por ahora, se queda quieto. Pero hay propuestas.

***

Se tomó unas merecidas vacaciones Guillermo Francella (66) luego de terminar de rodar “Granizo”, dirigida por Marcos Carnevale con el apoyo del gobernador Schiaretti, con elenco que incluye a Laurita Fernández, Peto Menahem, Martín Seefeld y Eugenia Guerty, entre otros. Por edad, Francella ya debería estar vacunado con la Sputnik o la Sinopharm o AstraZeneca aquí, de manera que tomarse unos días en Miami no necesariamente debería ser para vacunarse. Lo cierto es que Francella tiene un piso en el popular balneario yanqui y con su mujer María Inés lo disfruta cada vez que puede.

***

El desafío de esta noche en “MasterChef Celebrity” es un monumental festejo de “Viva la Patria”. Y tal como dijimos estará Alex Caniggia, intentando hacer pastelitos rellenos de membrillo o batata, Juanse, Sol, María, Cande Vetrano, Gunda y Georgina (no está Dalmau, ya dijimos que por problemas de salud). La invitada especial es Soledad Pastorutti, nadie mejor, y tendrán los concursantes 70 minutos para hacer una docena de los famosos pastelitos patrios. El mejor gana la estrella. Por otra parte, diremos que Alex está aún bajo contrato, razón por la cual el que habla es su representante y no se hace “el emperador” en las redes sociales. Mientras dure el contrato (un mes después de su salida), no puede visitar otros programas que no sean de Telefé, ni abrir la boca. Bueno es saberlo y leer la letra chica. Las productoras no pierden.

***

Ejemplo de cuidado contra el Covid es Mirtha Legrand, quien aun teniendo las dos dosis de la Sputnik V, suspendió todos los encuentros, no sólo los famosos tés dé los domingos, sino también las reuniones y visitas informales. Cumple a rajatabla el aislamiento. La diva recibe en forma periódica llamados de Pablo Codevilla, amable y cordial con la estrella del Trece, pero aún nada hay sobre un posible regreso. De hecho se postergaría hasta septiembre, siempre y cuando la pandemia dé un respiro. Mirtha habla seguido con Coca Calabró, vía WhatsApp, pero con quien más se vincula es con Susana, desde Punta del Este, a cualquier hora.

***

Información exclusiva de la serie “Santa Evita”, que lleva ya 8 semanas de rodaje (sin contagios) bajo la dirección de Rodrigo García y Alejandro Maci. El vestuario de Evita, que interpreta Natalia Oreiro, y de Perón, Darío Grandinetti, lo diseñó Beatriz Di Benedetto y se grabó mucho en el Palacio Sans Souci (como residencia presidencial), también en el Tiro Federal, entre otras locaciones. Las amigas de Evita las interpretan Julieta Vallina y Eugenia Alonso, mientras Diego Velázquez hace al periodista investigador de los ‘70, y Nacho Vavassori a uno de los ayudantes. Personaje difícil el de Ernesto Alterio como el coronel Moori Koenig, muy comprometido. Alterio está viviendo en un apart de Palermo, ya separado hace tiempo de Juana Acosta, cerca del director-escritor Rodrigo García Bacha. Van monitoreando con las restricciones. Esta semana no se graba.

***

Mañana se supone que comienzan en “ShowMatch. La Academia”, con la sentencia, duelo y eliminación (hummm, ¿van a llegar con todo), luego de que se presente la pareja 24 armada en vivo por Marcelo Tinelli, Chato Prada y Lourdes Sánchez. Por lo demás, Charlotte Caniggia aparece tras el escándalo de su hermano Alex, bailando con Nacho Gonatta; además fi guran Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, Mariana Genesio y Rodrigo Jara con Lady Gaga de fondo y Barby Franco y Gabriel Renterí para que hagan su performance en el “cubo al cuadrado”. Con el cambio de ritmo, habrá que ver qué decide Tinelli en el jurado, ya que Guillermina Valdés anduvo muy bien, pero debería dejar su silla para De Brito. O sumar una más. La Valdés sorprendió incluso al propio marido.

***

Otro dolor de cabeza para Martín Campilongo, Campi, esposo de Denise Dumas, quien ya tuvo que contratar -y pagar abogado para que se oponga en el registro de marcas a quien estaba intentando registrar “Campi” como marca. Ahora notamos a través de la publicación en el Boletín de Marcas que una compañía de la ciudad de Buenos Aires el 13 de abril de este año presentó una solicitud de registro de la marca Campi para proteger una larga lista de productos alimenticios de la clase 29 (tales como hamburguesas, alitas de pollo, caldos, sopas y comidas preparadas). Hay plazo hasta el 4 de junio para presentar una oposición a esa solicitud y presumimos que Campi adoptará ese recurso, salvo que haya autorizado a esa compañía a registrar su seudónimo como marca.

***

Con algunas indecisiones tras los cambios en “Lo de Mariana” conducido por Mariana Fabbiani, que comenzó con el pie izquierdo enojando a Mirtha y a los dos nietos Viale, en El Trece lo están monitoreando día a día. Les funciona la actualidad, en especial los comentarios opositores, afi nes a la pantalla, pero al cocinero francés Christophe Krywonis, con gran contrato de tres meses y renovable (con el Grupo, claro), no saben cuál ubicación darle en el programa. Se lo ve perdido. Y es una fi gura importante.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 9.7 puntos de promedio; El Trece, 7.0; América, 1.5; Canal 9, 1.3; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.2. Arrasó la gala de “MasterChef Celebrity”, 21.4, y luego “Viajechef (con La Chepi)”, 14.2; “El mundo del espectáculo”, 5.8; “Debo decir”, 2.1; “El show del fútbol”, 0.8; “Fuego amigo”, 0.7; “Periodismo puro”, 0.1, y “Atardeceres en tecno”, 0.0. El duelo Juanita Viale, 8.9, versus “La Peña de Morfi ”, 7.3, y tercero en la jornada quedó “Trato hecho”, 12.7, en competencia con “Cine shampoo”, 7.6; “El show de los escandalones”, 2.2; “Vivo para vos”, 1.6, y “Desiguales”, 0.6. El Trece jugó bien con “Los Tres Chiflados”, 4.4, que le suma y le dejó piso de 6 puntos a la nieta de Mirtha. En lo que va del mes Telefé lleva una ventaja de 3.4 puntos sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.