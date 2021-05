“El Gobierno Provincial, anunció que comenzará a asistir a sectores afectados por la pandemia destinando -según manifestaciones del Ministro de Economía- unos $1.400 millones en subsidios para cubrir 3 meses y exenciones tributarias que se estiman en un costo fiscal de $1.600 millones”.

“Desde el interbloque de legisladores de la UCR vemos que estas medidas son tardías, parciales e insuficiente, incurriendo en un importante desorden normativo, cuando el Gobierno podría utilizar la Ley N° 14.009 que oposición y oficialismo sancionamos en la legislatura -hace ya 7 meses-, la cual es ampliamente superadora a los anuncios formulados. Dicho instrumento fue consensuado oportunamente con el Poder Ejecutivo, pero al presente nos encontramos que el gobierno, borra con el codo lo que se escribe con la mano”, mencionan los Ptes. Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro.

“No hay dudas que el Gobernador prefiere hacer prevalecer un criterio fiscalista y no productivista, el cual no es la solución de fondo para el resguardo de la gran cantidad de actividades económicas afectadas por la pandemia y con ellos miles de puestos de trabajo que están en juego, sobre todo si se tiene en cuenta los recursos financieros ociosos por más de $60.000 millones que tiene el Gobierno de la Provincia”.

Ley N° 14.009

“Inexplicablemente el Gobierno de Omar Perotti no operativiza la Ley N° 14.009 que prevé una amplia protección y ayuda a sectores que se enumeran en la misma, entre ellos, bares, restaurantes, hoteles y alojamientos, salones de eventos y servicios relacionados, canchas de fútbol 5 y demás establecimientos deportivos, jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil, servicios relacionados al turismo, salas de teatro, de eventos culturales y complejos cinematográficos, discotecas y gimnasios y otros”.

“Dicha ley permite medidas más eficaces y de mayor volumen. Pero el Gobierno sigue negándose y recurre a parches que poco favorecen a los sectores realmente afectados” agregan.

Un monto insuficiente para la asistencia

“Cabe recordar, que el Gobernador en su discurso del pasado 1 de mayo manifestó que fueron 22.000 empresas u oficios independientes quienes pidieron asistencia en 2020. Esta suma de $1.400 millones para 3 meses significa un promedio por empresa de $63.000 para un trimestre, es decir $21.000 por mes, menos de 1 salario mínimo vital y móvil de subsidio a una empresa promedio”.

“En cuanto a los anuncios de exención tributaria creemos que se trata, en gran parte, de una entelequia. Si las empresas están afectadas porque no pueden funcionar, no pueden vender, no facturan, y esa facturación es la base del impuesto sobre los ingresos brutos”.

“El Gobierno se arroga como mérito eximir de algo que materialmente no existe. Si las empresas no venden, no hay impuesto para pagar. El Gobierno anuncia un sacrificio fiscal que no existe por el simple hecho que la pandemia mató el hecho generador del impuesto”, insisten los legisladores del radicalismo provincial.