La mediática se mostró feliz al contar que dará el “Sí, quiero” con el joven uruguayo que conoció a través de las redes sociales.

Silvia Süller se encuentra más enamorada que nunca de su novio Martín Lema, de 23 años, a quien conoció a través de las redes sociales ya que el entrevista famosos por Instagram, a tal punto que él le propuso casamiento y ella aceptó la romántica propuesta.

Así lo reveló la mediática de 63 años en “El Run Run del Espectáculo”, el ciclo que conducen Fernando Piaggio y Lío Pecoraro en Crónica HD, súper feliz: “Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia, yo soy separada y él soltero“.

Luego explicó entusiasmada: “Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida, yo viajaría a Uruguay pero va a ser él el que va a venir“.

Y la ex de Silvio Soldán expresó: “Mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él“.

Por su parte, el futuro esposo de Silvia expresó mediante una videollamada en el programa: “Estoy muy enamorado de ella y soy fan de ella desde que tengo diez años. Quiero viajar a Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas. Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella, es hermosa“.

En ese momento, la ex vedette comentó pícara: “Tenemos sexo virtual pero yo no me saco la ropa, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Él es muy calentón“.

Cabe recordar que hace un tiempo en diálogo con “Mitre Live”, la actriz añadió: “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman. Estoy en contacto. Él sabe que mi amor fue Soldán, lo saben todos, pero la verdad es que me siento muy bien. Tenemos sexo virtual y estamos esperando conocernos. Me enamoró su termo“.