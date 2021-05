En la noche del jueves se produjo la primera baja en La Academia de ShowMatch. Luego de la participación de las iniciales 24 duplas concursantes en el ritmo “cubos al cuadrado”, las seis con el puntaje más bajo pasaron al duelo de eliminación, en el que se pudo ver la elasticidad de la competencia.

Es que en lugar de repetirse el ritmo, las parejas junto con sus coaches montaron cuadros artísticos en los que combinaron disciplinas como el baile, el canto y la performance.

Y tras la cuenta regresiva desde el 10, comenzó la acción. El Polaco y Barby Silenzi abrieron el fuego con una versión casi de café concert de “Sola otra vez”, un hit del cantante. Sentado a un piano, El Polaco cantaba, tocaba y arengaba, mientras Barby ponía la cuota cumbiera, luciendo un vestido acorde al ritmo para bailar con gracia y soltura.

Después fue el turno de Pachu Peña y Flor Díaz, quienes rindieron tributo a la participación del humorista en el reality Corte y Confección. “Corte y confusión”, definió Pachu con su risa a prueba de balas. Con la música de “Un beso y una flor” como punto de partida, él representó a un modisto y, mientras ella bailaba, se acercaba a tomarle medidas para diseñarle un traje.

A continuación Gustavo Cucho Parisi y Melody Luz le dieron forma a una versión alegórica de “La guitarra”, el clásico de Los Auténticos Decadentes, banda de la cual él es cantante. Con un sillón y una reposera con una sombrilla como escenario, la pareja se vistió de playa para poner mucho de canto (algo desafinado) y poco de baile. “ Hubo un día que Tinelli me llamó y yo no estaba bien de la cabeza / estaba entre el asado y el fernet, pero ahora estoy en La Academia ”, entonó Cucho. Luego reformuló el estribillo haciendo referencia a la exigencia del certamen: “Porque yo no quiero trabajar, no quiero ensayar, no quiero estirar…”, cantó divertido.

Luego, Ángela Leiva y Jonathan Lazarte se cargaron una versión en español y flamenca de la canción“I Will Survive” (Gloria Gaynor). Mucho de canto y bastante de baile, ella se destacó con un reluciente vestido rojo, ideal para la ocasión.

Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta siguieron con un cuadro inspirado en 50 Sombras de Grey: con la música sexy de The Weeknd, iban bailando y despojándose de sus ropas hasta quedar casi desnudos. Cuero, cadenas y lencería al tono para darle detalles a un dirty dancing que, si bien no fue del todo coordinado, no negoció la temperatura.

Por último, Lourdes Sánchez y Pablo Chato Prada parecieron animar una fiesta para niños. Con la canción “Golosinas” (de Lourdes, en su faceta animadora infantil), repartieron caramelos y chocolates en el estudio. Y para rematar el cuadro, el Chato voló por los aires con un arnés y reventó una piñata.

Luego de todas las vueltas, el jurado salvó a cuatro parejas. Primero, y por decisión unánime, eligieron a Angela Leiva y Jonathan Lazarte. Luego a Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta; Lourdes Sánchez yChato Prada; y Pachu Peña y Flor Díaz.

Un rato más tarde, el jurado enfrentó a El Polacoy Barby Silenzi con Cucho Parisi y Melody Luz. Tinelli fue develando de uno los votos del jurado y los cinco fueron para el cantante de cumbia y su pareja, dejando afuera a la figura de Los Auténticos Decadentes. “Me animé. Ella tenía mucha más expectativa porque es una gran bailarina y da para mucho. Que brille ella, yo ya estoy de vuelta”, se despidió Cucho, destacando a su pareja.