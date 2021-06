El efectivo de seguridad, que se encontraba de franco, persiguió al delincuente y ambos protagonizaron un enfrentamiento armado que terminó con el segundo de ellos herido de muerte. Hubo al menos 20 disparos, pero el uniformado resultó ileso. La familia de la víctima protagonizaba disturbios en la zona

Tras protagonizar un enfrentamiento armado en pleno barrio porteño de Saavedra, que incluyó unos 20 disparos, un policía de civil mató este lunes por la tarde a un delincuente que quiso robarle el celular.

Según precisaron fuentes judiciales, todo comenzó cerca de las 20.00, cuando el efectivo de seguridad, que se encontraba de franco, fue abordado por el asaltante en la calle Superí al 4368.

De acuerdo con la información que hay hasta el momento, fue el propio uniformado el que voluntariamente fue a un encuentro con su agresor con la intensión de venderle su teléfono , como ya habían acordado previamente a través de las redes sociales, pero en el momento del intercambio el supuesto comprador quiso escapar sin pagar.

Fue entonces que el policía se habría identificado como tal y habría dado la voz de alto, pero el ladrón hizo caso omiso a la advertencia y continuó con su huida, efectuando varios disparos en el camino. El agente respondió a la agresión con su arma reglamentaria.

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado al menos 20 tiros, por lo que inmediatamente llamaron al 911. “Por acá pasa gente todo el tiempo. Cuando se escucharon los disparos, todavía había gente en el Parque y, de hecho, cuando comenzaron todos estos disparos todavía había muchas personas ahí. Yo me metí en mi casa”, contó Gastón, un testigo del enfrentamiento.

A los pocos minutos arribó a la escena personal de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad que se encontró con el delincuente, de 29 años, tendido en el suelo y con un impacto de bala en el pecho que le produjo la muerte, mientras que el efectivo de civil, que resultó ser miembro de esta misma fuerza, salió ileso.

Los familiares de la víctima, que sería oriunda del Barrio Mitre, dentro de Saavedra, realizaron una protesta en la zona y generaron algunos disturbios, pero la Policía Federal contuvo a los manifestantes y el hecho no pasó a mayores.

Por su parte, el delincuente fue atendido por una ambulancia del SAME, pero los médicos del servicio de emergencia constataron su fallecimiento. Ante esta situación, se abrió una causa que quedó en manos del Juzgado Criminal y Contravencional Número 13, a cargo de la jueza Elizabeth Alejandra Paisan, y que es investigada por el fiscal José Campagnoli.

La viuda del presunto ladrón dio una versión totalmente diferente de los hechos y sostuvo que su pareja no era “ningún ‘chorro’ y no tenía un arma de fuego” y que al momento del tiroteo “tenía una bolsa y 500 pesos en el bolsillo porque había salido a comprar” galletitas para su hija.

“A mí me avisó un vecino que Juan estaba tirado acá, cuando vine corriendo lo vi a mi marido tirado en el piso, con sangre en la cabeza, y me empezaron a reprimir. Vi cosas muy turbias, dicen que mi marido salió a robar, que estaba armado. Mi marido no es barrabrava de Platense, mi marido es hincha de Platense. Que vos vayas a la cancha no significa que seas barrabrava”, aseguró Florencia.

El enfrentamiento se produjo apenas tres días después de que el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal condenó al policía local de Avellaneda Luis Chocobar a 2 años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como funcionario público por haber matado al joven Juan Pablo Kukoc (18) en una secuencia que se originó en la mañana del 8 de diciembre de 2017 cuando el adolescente asesinado robó y acuchilló junto a un cómplice a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

Los jueces siguieron la senda de la imputación de la fiscal Susana Pernas, quien había pedido tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para trabajar como policía, por considerar a Chocobar autor del delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber.

“Estoy tranquilo por la gente que me apoya. La Policía de la Provincia tiene unos huevos impresionantes, nada más, no voy a decir nada más”, fue lo único que dijo Chocobar al salir de Comodoro Py, ya culpable