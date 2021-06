El agresor fue identificado como Arian González, quien es oriundo de Tornquist y pertenece a Liga de Chascomús. Lo escracharon a través de las redes sociales por golpear a una caniche toy y lo echaron de su trabajo.



Arian González quedó expuesto en un video por maltrato animal. En las imágenes que fueron capturadas por las cámaras de seguridad del hall de un edificio unicado en la ciudad de La Plata, se ve como el joven de 25 años -oriundo de Tornquist y árbitro en la Liga Amateur de Chascomús- golpea brutalmente a una caniche toy identificada como “Mía”.



Los primeros impactos que recibió la perrita de 7 años obligaron a Mía a esconderse detrás de una maceta, pero la cizaña del agresor fue tanta que la persiguió para volverle a pegar. La revoleó por el aire a la calle con otro golpe salvaje.

Arian González está anotado para cursar el primer año en la Escuela Nacional de Arbitraje, cuyas actividades actualmente están suspendidas por la pandemia y era empleado en la marca de indumentaria “India”. Era…porque desde la firma decidieron “desvincularlo” a raíz de las imágenes que se viralizaron y en repudio al maltrato animal.

“Cuando vi las imágenes no podía entender, ni creer lo que vi en el video”, dijo Ayelén, la dueña de la perra, quien se enteró de la golpiza que sufrió Mía por la administración del lugar que le mostró las imágenes.

Además reveló que conocía al agresor porque había sido su pareja: “Hace un año que no estamos juntos. No hablé más con él, no lo vi más. Acá vivo yo con mi hija. Me sorprendió toda esta situación porque nunca habíamos discutido ni hubo otro hecho semejante. Me llamó la familia de él que estaba muy preocupada por toda la situación. Ya está la denuncia radicada”, expresó en diálogo con los medios de comunicación.

“A todos nos sorprendió porque es un chico traquilo”, aseguró Ayelén y resaltó que le pidió a su hija que no vea los videos para protegerla psicológicamente.

Afortunadamente Mía está en buen estado de salud y no sufrió secuelas como consecuencia de la golpiza. Según indicó en redes sociales el hermano de la dueña de la caniche la llevaron a un control veterinario, le realizaron placas y “se encuentra bien”.