Ya se sumó una 8° sala y está prevista una 9°. Solo el martes ingresaron 20 personas con la enfermedad. El director del nosocomio, Juan Pablo Poletti, explicó por qué se decidió instalar un trailer refrigerado para reforzar la morgue.

El director del Hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, anticipó este miércoles que ya se abrió una nueva sala Covid (la 8°) y está en los planes habilitar una 9° ante el sostenimiento de casos de coronavirus en la ciudad. Solo en la jornada del martes ingresaron 20 pacientes con esta patología.

Si la situación sigue así, para el fin de semana el Cullen se convertiría en “hospital covid” a excepción del área de obstetricia con el fin de preservar el vínculo madre-hijo, y el hospital de campaña que se montó en la zona del Liceo Militar que seguirá siendo no Covid.

Por otra parte, Poletti explicó que la decisión de instalar un Reefer o trailer refrigerado en apoyo de la morgue fue para anticiparse a una situación complicada. “No es que haya colapsado la morgue del hospital”, aclaró.

“Dios quiera que no lo tengamos que usar, pero si se suceden varios fallecimientos en distintos establecimientos de la ciudad (también no Covid) y no se llega a tiempo para retirarlos desde la cochería, tenemos que dar un lugar digno hasta que esa persona pueda recibir su sepultura”, subrayó.

“Todo esto lo venimos haciendo tal cual planeamos desde esta pandemia, tal como hicimos con el hospital militar un mes antes de empezar a usarlo”, explicó el médico. Y añadió: “En el Cullen teníamos una morgue calculada para 30 camas críticas (19 de Terapia y 11 de Coronarias) y hoy llegamos a las 60 camas respiradas. En el Cemafé se habilitaron 8 camas críticas además de 20 camas de piso que no estaban en la estructura sanitaria de la ciudad”. A todo esto se sumó la apertura del Viejo Iturraspe, el Mira y López, Sayago y Protomédico que no tienen morgue, y los sanatorios privados que, en principio, no tienen morgue, consignó Poletti.

Para anticiparse a cualquier saturación y evitar “la imagen que hemos visto en otros lugares” fue que se decidió montar esa estructura refrigerada. “No es que vamos a meter a los fallecidos en un container: el familiar tiene que saber que a la persona fallecida se la va a tratar con dignidad”.

La morgue del Cullen tiene 9 lugares y la del Iturraspe 10 u 11, “pero no es únicamente para Covid. Tenemos fallecidos por heridas de armas de fuego y si la morgue judicial no está dispuesta, pueden permanecer acá por uno o dos días”. O “hay familiares que no vienen de forma inmediata o fallecidos que no tienen su partida de nacimiento y son de otra localidad”, graficó para explicar las distintas situaciones que pueden llevar a una complicación. Y concluyó: “Prefiero que se viralice una foto para la prevención de un problema (como ocurrió este martes con la imagen del trailer) y no una foto de lo que vimos en otros lugares del mundo”.

12 CAMAS EN CEMAFE

A las áreas que se van incorporando en el Cullen para atender la pandemia por Covid-19 se suman otros espacios: el Cemafe tiene previsto incorporar 12 camas más, anticipó el director del Hospítal Cullen, Juan Pablo Poletti. El objetivo es “seguir trabajando en red y darle atención al santafesino que la requiera”.

A destajo

Aclarado este punto, Poletti volvió a detallar cómo se está trabajando en el hospital a su cargo para hacer frente a la pandemia: “A destajo”, resumió.

Este martes fue “un día muy crítico”, con el ingreso de 20 pacientes a la sala general que ocuparon el espacio extra que se había anunciado apenas unos días antes. Por eso se decidió abrir una 8° sala Covid con 10 camas equipadas con paneles de oxígeno, y una 4° área no Covid en el hospital de campaña con otras 10 plazas.

Pero la modificación fue apenas un alivio: para este miércoles ya se planificaba habilitar una 9° sala Covid para 16 camas con paneles de oxígeno dentro del hospital.

“Ya tomamos la decisión de no tocar la sala de Obstetricia con el binomio madre-hijo que va a seguir siendo no Covid”. En esa misma condición no Covid se mantendrá el hospital de campaña.

“El resto del hospital posiblemente para el fin de semana va a ser Covid”, calculó Poletti anticipando a un número de ingresos que no bajan de 20 diarios.