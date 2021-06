Son los que se hicieron entre diciembre y abril. En mayo se sumaron 9 más pero no hay cifras de cuánto costaron. El factor Aerolíneas Argentinas.

Desde el 23 de diciembre hasta el 19 de abril, el Gobierno envió 15 vuelos a diferentes puntos del mundo en busca de vacunas contra el Covid-19. El gasto fue de US$ 6,4 millones y del total de los viajes 12 estuvieron a cargo de Aerolíneas Argentinas y los restantes fueron fletes aéreos de otras compañías.

A Rusia, a China, y a la India fueron los vuelos que Argentina autorizó entre finales del año pasado y mediados de abril. Los datos surgen del informe que presentó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ante el Senado de la Nación y figuran en el portal de datos abiertos del Ministerio de Salud.

Como en el caso de los subsidios otorgados a Aerolíneas Argentinas en el primer cuatrimestre, la senadora radical Silvia Giacoppo le preguntó a Cafiero por el detalle de los vuelos realizados en búsqueda de provisión de vacunas y por qué se optó por fletes aéreos o vuelos comerciales, según el caso.

El jefe de Gabinete respondió con datos del Ministerio de Transporte, que “al 11 de mayo informó que Aerolíneas Argentinas llevó adelante 20 de los 24 vuelos que trajeron al país con vacunas”. El jefe de Gabinete añadió que “se transportaron 7.033.290 dosis desde Rusia en 15 vuelos y 3.659.200 desde China en otros cinco viajes”. Equivale, dijo, al “80% de las vacunas que llegaron al país en estos meses.

En ese informe, el jefe de Gabinete hizo mención a los vuelos computados hasta mayo, mientras que los descriptos en el portal de datos abiertos del Ministerio de Salud van de diciembre a abril y es de donde surgen los montos de gastos. Si se sumaran los vuelos de mayo la cifra superaría los US$6,4 millones.

En lo relativo al costo operativo de cada transacción, figuran en ese registro los 15 vuelos que se efectuaron desde el 23 de diciembre al 19 de abril. De ese total, 12 fueron por Aerolíneas Argentinas, mientras que los otros tres se hicieron vía Qatar Arways, KLM y Air France. Además, se contrató y pagó un servicio de logística, a cargo de DHL Global Forwarding y Hellmann Worlwide Logistics.

El primer vuelo registrado es el del 23 de diciembre, cuando Argentina envió a Rusia el avión de Aerolíneas Argentinas que traería el primer cargamento de vacunas de Sputnik V. La factura de ese viaje es por US$ 305.250. El siguiente vuelo a Moscú fue el 15 de enero y costó US$ 302.250. Hubo otro más en enero: el 29, también a la capital rusa, que provocó una inversión de US$ 268.655.

En febrero se agregan otros destinos y nuevas compañías que oficiaron de fletes aéreos. A Rusia se describen tres viajes por Aerolíneas Argentinas: uno el 11 de febrero y los otros dos, el 27. El primero tuvo un costo de US$ 303.075; los restantes costaron US$ 301.850. Además, por logística se pagaron importes por 158.117 y 237.859 euros, según consta en el registro oficial.

Los otros vuelos de febrero fueron con destinos y aerolíneas repartidas. El 26 se pagó por ir a China el monto más oneroso: 428.000 dólares, a los que sumaron costos logísticos por 133.783 euros y por 105.084 euros. También hubo un viaje a Bombai, India, el 15, para traer la vacuna de Covishield, que se abonó US$ 28.754.

En marzo se viajó a Rusia otras cuatro veces, con precios muy similares pagados: el 19 se gastaron US$ 297.800, el 22, US$ 298.550, el 26, US$ 294.750, y el 29, US$ 292.875. Hubo, además, siete pagos por logística a la empresa DHL, por un total que orilló los US$ 500.000.

En abril, mientras, se registraron otros dos vuelos, uno a Beijing, el 1, y otro a Moscú, el mismo día. En el caso del viaje a China, se repitió el pagó de US$ 428.000. En el de Rusia, se abonaron por logística a DHL, US$ 11.985 y 156.047 euros, y por el vuelo de Aerolíneas Argentinas, US$ 293.475. Además, el 19 de abril, hubo otros dos pagos logísticos: 333.549 euros y US$ 19.263.