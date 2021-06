El expanelista reveló que fue echado del programa conducido por Mariano Iúdica. Los detalles.



Horacio Cabak sorprendió este jueves 3 de junio revelando que se fue de Polémica en el Bar (América). Sin embargo, el bombazo llegó media hora antes de que comience el programa conducido por Mariano Iúdica y fue lapidario con el ciclo y todos sus integrantes.



“No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple”, lanzó Cabak en su cuenta de Twitter, y la red explotó. Luego, tras ser consultado por el usuario @Dcevampiro, Horacio aclaró que no tenía contrato con América.



Horas antes, el modelo y presentador de televisión fue categórico a través de Twitter, misma red social en la que ha encendido la polémica con cuestiones de otra índole, como por ejemplo, la política argentina.

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021



“Adiós @PolemicaBar. Gracias por todo”, fue el simple mensaje que escribió Cabak en la red social del pajarito para despedirse del histórico formato.

Al leerlo, el periodista Pablo Montagna replicó su demoledor comentario y, confirmando las negociaciones previas, escribió: “Me parecía raro @HoracioCabak ya que yo tengo entendido que hace unos días cuando SI renunciaste te pidieron que sigas, habías firmado un contrato hace 15 días, que ahora te lo rescindieron (creo que son motivos) y hasta @AmericaTV está sorprendido”.

El mensaje de de Horacio Cabak llega después de los dichos de Gustavo Sofovich, productor de Polémica en el Bar, quien aseguró en diálogo con La Nación que “La desvinculación de Horacio es de común acuerdo, como cabeza de la producción, me hago cargo”, dijo.

“En 58 años del programa, cada uno que ocupó una silla dijo e hizo lo que quiso. Es muy difícil hoy no poder tocar un tema. Él se siente incómodo, pero nosotros nos sentíamos incómodos sin poder hacerlo”, sostuvo el hijo de Gerardo Sofovich.

Para el productor, “Hoy la relación no daba para seguir, pero las puertas siempre están abiertas”, cerró.