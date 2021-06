A 30 años del estreno de “Jugare conmigo”, Cris Morena fue invitada a “Los Mammones” y recordó que una de las tantas figuras a las que conoció a raíz de su programa fue Luis Miguel. “Entrevisté a mucha gente. Luis Miguel me invitó a Los Ángeles”, contó la creadora de grandes éxitos de la televisión como “Chiquititas”, “Rebelde way” y “Casi ángeles”.

“Este muchacho no respeta nada”, comentó Gabriel Schultz, panelista del programa, haciendo referencia al matrimonio de Cris con Gustavo Yankelevich. Y la productora remató con picardía: “Pero vale la pena que no respete, en algunos casos”.

Y mientras miraban imágenes de la entrevista, en la que los dos estaban abrazados, negó los mitos que existen a la figura de “El Sol”, que aseguran que es distante y que no deja que nadie lo mire a los ojos. “Me miraba a los ojos, me cantaba canciones y muchas cosas”, reveló. Y remató: “Yo le dije que estaba casada y me dijo ‘no me importa nada’”.

Además, la productora se reconoció como una de las más exitosas de los últimos años y habló del gran paso que dio luego de hacer “Jugate conmigo” durante cuatro años, al crear “Chiquititas”. “En un momento quería estar mucho más con mi familia. Venía de muchos viajes teatros, viajar por todos lados de la Argentina. Y mi hija Romina me dijo: ‘Mamá, quiero ser actriz’. Y si ella quería ser actriz y yo estoy tan fuerte… Sentí un poder extraño que no estaba buscando. Yo era como el flautista de Hamelin, voy para un lado o para el otro… y ahí me jugué”, explicó y aseguró que sintió un cambio muy fuerte en su vida, pero que todo lo que llegó después fue muy positivo. “Me dediqué a los jóvenes y a los niños. Estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos, fuimos los primeros que exportamos novelas al exterior”, señaló.

Y habló de la conexión que siente con su hija, quien falleció el 28 de septiembre de 2020. “Yo creo que la gente no se va cuando uno vive en uno. Como que las personas se van de viaje pero están adentro de uno. Ella, tanto a mi, como a mis nietos y a la gente que ama, nos da señales permanentes de todo. Yo creo que está en las mariposas y los colibríes. Y mi nieta me pregunta: ‘¿Cómo hago para pensar que está en las mariposas?’. Y creé que están en las mariposas y van a estar en las mariposas. Sé que está, sé que aparece. Yo vivo en la ciudad y tengo mariposas y colibríes”, manifestó. Y concluyó: “Todo lo que hago tiene que ver con conectar con ella y tener la integridad que se necesita para estar al lado de alguien como ella”.