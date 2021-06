Angelina Jolie nació un 4 de junio de 1975 y se convirtió en una actriz, de las mejores pagas de Hollywood, en directora, pero sin dudas su faceta humanitaria es la que mas la define, así como también su rol de mamá. Por la que se alejó de la industria y filma cada vez menos.

Para celebrar su natalicio te dejamos curiosidades de esta actriz todo terreno que cada vez que se pone frente a la cámara deslumbra con su talento y fuerza.

1-En sus comienzos arrancó como modelo y participó en varios video clips: entre ellos «Rock & Roll Dreams Come Through» de Meat Loaf; «Alta Marea» de Antonello Venditti; «Stand by My Woman» de Lenny Kravitz, y «It’s About Time» de Lemonheads. Ya siendo más reconocida también participó en “Anybody Seen My Baby?, de los Rolling Stones.

2-En su juventud era fanática del “Dr. Spock “, el personaje de la serie de Star Trek, muy popular durante los años 70.

3-Angelina tiene por lo menos 14 tatuajes. Entre ellos, hay un dicho en latín “me quod me nutrit destruit” (lo que me alimenta, me destruye) y también siete coordenadas geográficas que indican los lugares de nacimiento de sus hijos.

4-Angelina colecciona cosas curiosas como cuchillos y las primeras ediciones de libros.

5-Angelina y Brad Pitt vendieron los derechos de las fotografías de sus gemelos recién nacidos a las revistas People y Hola! por US$ $14 millones, el monto más alto jamás pagado por fotos de celebridades de todos los tiempos. El dinero fue a la Fundación Jolie-Pitt.

6-Ella tiene una regla muy importante: gastar un 1/3 de lo que ganar, donar un 1/3 de lo que gana y finalmente, ahorrar un 1/3 de lo que gana.

7-Angelina tiene una licencia de piloto autorizado para volar y tiene un avión Cirrus SR22. Ella va a ser una de las afortunadas en ver la Tierra desde el espacio a bordo del Virgin Galactic de Richard Branson.

8-En su primer matrimonio con el actor Jonny Lee Miller, caminó hacia el altar vestida de cuero.

9-Después de asistir a clases de teatro por dos años, abandonó sus estudios en el Lee Strasberg Theatre Institute para dedicarse a la dirección de funerales y embalsamamientos.

10- De pequeña, algunas de sus mascotas murieron a causa de experimentos. Incluso, intentó matar a su serpiente, pero no lo logró.

11-Grabó un documental con la reportera de la BBC Yalda Hakim. En este documental se puede ver a la actriz cocinando insectos, y cominedo insectos junto a sus hijos.