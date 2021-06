Desde hace ya algún tiempo, Verónica Ojeda optó por un perfil mucho más bajo en los medios, donde cada vez son mucho menos frecuentes sus apariciones.

A más de seis meses de la muerte de Diego Maradona, prefiere salir a hablar sólo cuando quiere desmentir alguna información. Pero, en la tarde de este domingo, se mostró dispuesta a responder algunas de las preguntas de sus seguidores de Instagram.

“¿Dieguito tiene relación con sus hermanos?”, fue una de las consultas que le hicieron, a lo que ella contestó: “No tiene relación. Sólo a veces habla con Jana”, fue su escueta pero punzante respuesta. Otra de las inquietudes que recibió fue: “¿Maradona fue el gran amor de tu vida?”. Sincera, la profesora de gimnasia admitió: “No fue mi gran amor, pero sí fue importante en mi vida”. Y, en ese contexto, confesó extrañarlo. Además, los internautas también quisieron saber si era cierto que le había pegado a Rocío Oliva. “Dios se encargará de todo el mal que hicieron”, se limitó a expresar. Por otra parte, le consultaron si siente que se hará justicia por la muerte del astro del fútbol. “Creo en la Justicia”, señaló.

Cabe destacar que a mediados de mayo, la mamá de Dieguito Fernando se había mostrado furiosa tras escuchar las declaraciones de Leopoldo Luque, el médico personal del Diez y quien hoy es uno de los siete imputados en la causa que investiga su fallecimiento. En diálogo con Tomás Dente en Vino para vos, el profesional se mostró conmovido en varias oportunidades al recordar su relación con Diego.“No lo pude llorar o extrañar como uno puede extrañar a una persona que uno quiere mucho. Lo extraño, pero algunas situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otra cosas”, admitió en el programa de KZO. En relación a esto, Ojeda expresó: “Sigue mintiendo, se hace la víctima. No lo entiendo, y me da impotencia cada cosa que dice”, señaló enojada. Y apuntó contra todo el cuerpo médico: “Eran monstruos terribles, gente siniestra y no solo Luque: Agustina Cosachov, Díaz, las barbaridades que decían. Ojalá se haga justicia”.

En el plano personal, le preguntaron si continuaba en pareja con el abogado Mario Baudry, algo que respondió afirmativamente e incluso aseguró estar “muy enamorada”. En esa línea, no descartó por completo la idea de casarse, aunque lo ve como una posibilidad muy lejana. “Nunca digas nunca”, dijo al respecto. Además, contó que su hijo está muy bien de salud. “Está súper”, expresó. “¿Te gustaría tener otro bebé?”, fue otra de las preguntas. “Por el momento pienso en mi hijo que me necesita mucho”, se limitó a decir.

El miércoles pasado, Baudry había contado detalles de cómo será la subasta de los bienes del ex DT de la Selección. El letrado confirmó a Teleshow que la idea de realizar un remate surgió del administrador y que las cinco partes de inmediato estuvieron de acuerdo con la propuesta. Ahora, la jueza a cargo de la sucesión, Susana Tedesco del Rivero del Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata, deberá autorizarla. El lunes los abogados se reunirán con ella para tratar este y otros temas. Según el representante legal de Dieguito Fernando, la idea es que se haga el remate y que lo organice el Grupo Adrián Mercado: “Están de acuerdo todos los herederos y la idea es que lo haga un tercero así nadie discute. Una vez que la jueza autorice, Mercado organiza”.