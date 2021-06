El ex representante de Diego Maradona logró superar la enfermedad pero sufre fuertes secuelas en sus pulmones.

En enero de 2021 Guillermo Coppola contrajo coronavirus y preocupó a todos dado que por su salud fue un paciente de riesgo. Si bien logró superar la enfermedad, reveló que sufre de importantes secuelas en sus pulmones por lo que necesitará asistencia de oxígeno de por vida.

El ex representante de Diego Maradona reveló que a los pocos meses de recibir el alta por el Covid-19 comenzó a sentir cierta inestabilidad en su capacidad respiratoria, por lo que decidió hacerse estudios que determinaron que tenía los pulmones cristalizados. Al conocer su nuevo cuadro, quedó internado en terapia intensiva.

“Contraje el virus, me dieron el alta. Me fui de vacaciones unos días al mar, bien. En marzo empecé con unos problemitas al respirar, sentía que me cansaba”, recordó Coppola en diálogo con C5N. Y agregó: “Me interno por recomendación de los profesionales que me asisten, me hacen un estudio y me salió que tenía los pulmones cristalizados. Dos meses después del virus, estuve once días internado, dos en terapia muy grave. No podía caminar un metro sin oxígeno”.

También contó que después de salir de la internación comenzó con “el trabajo postcovid, con oxígeno 24 horas al principio”. “Con el tiempo, las horas fueron bajando y haciendo un trabajo físico y mental me está volviendo la respiración”, destacó.

Además, optimista reflexionó: “Tengo fe porque lo que antes eran 24 horas, ahora es solo al dormir”. Por último le recomendó a todas las personas que padecieron del virus que “hagan un trabajo postcovid tengan o no tengan síntomas”.