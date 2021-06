La actriz se refirió al criticado comentario que la productora le hizo al conductor y aseguró que hoy por hoy no es tan exigente con su cuerpo.

En este último tiempo, Nazarena Vélez se animó a compartir con sus seguidores de Instagram su intenso camino hacia la aceptación. Dejó atrás su obsesión por la delgadez, que tiempo atrás derivó en una fuerte adicción a las pastillas para bajar de peso, y comenzó a aceptar su cuerpo tal cual es. Pero no siempre le resulta fácil.

“Siempre fui muy exigente conmigo y ahora me empecé a mirar con más compasión. Desde lo físico me estoy mirando con más piedad. Antes era despiadada conmigo… Siento que tiene que ver con eso, yo sufrí mucho con el tema del cuerpo. Era otra TV pero era yo. Yo era la enferma, no le puedo echar la culpa a la TV, mi obsesión era estar perfecta. Pesaba 50 kilos midiendo un metro setenta y tres y lo único que miraba era la celulitis y las estrías. Me miraba al espejo y me odiaba. Y seguía con las pastillas. Ya no tenía que ver con ser gorda o flaca, cuando tenés cagada la cabeza… Yo siento que a la gente de nuestra generación nos han cagado bastante la cabeza”, reflexionó en un ida y vuelta con Intrusos (América).

En ese punto, habló sobre su adicción a las anfetaminas: “También hago mi mea culpa, yo no me quería un carajo. Siempre quise laburar y cuanto más flaca estuve más laburo tuve. Sin querer, nos criaron con una cierta gordofobia. Estar flaca significaba estar divina”.

Y se despidió reflexionando sobre el comentario que Cris Morena le hizo a Jey Mammon en su programa, por el que fue tildada de “gordofóbica” en las redes. “El otro día escuchando a Cris Morena con Jey Mammon nos damos cuenta de dónde venimos. Lo que quiere decir es que si no es Jey Mammon con todo el talento que tiene no te llama ni loca. No lo digo por Cris, que me parece una productora increíble, pero era así. Cuando empecé a modelar empecé con las pastillas. Había quedado para una publicidad y me dijeron: ‘divina, pero con mucha cola'”, sentenció.

¿Qué le había dicho Cris a Jey? Que podría conducir una remake de Jugate Conmigo siempre y cuando bajara de peso.