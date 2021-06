El llanto de Andrea Taboada tras hablar de las secuelas que le dejó el Covid

Este miércoles en Los Ángeles de la mañana (eltrece), Andrea Taboada lloró en vivo al hablar de las secuelas que le dejó el coronavirus, enfermedad que transitó semanas atrás. Muy conmovida, relató que tiene planeado volver a hacer terapia para poder superar este momento.

Después de pasar al aire un informe para debatirlo, De Brito notó que la ‘angelita’ no estaba del todo bien y directamente le preguntó: “¿Estás mal psicológicamente?”. Sin dudar, Andrea respondió: “Hay días que la paso mal y creo que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. Estoy hablando en serio, siento algo que no lo puedo describir, es como una sensación de bajón”.

Al escucharla, el conductor quiso saber si aún padece alguno de los síntomas de la enfermedad y ella precisó: “Sí, sigo con cansancio y me parece que voy a tener que volver a hacer terapia. Soy una persona muy pila y siento que no retomé la energía que tenía y todo me hace mal, me hace llorar y me angustia”.

Ante esto, Taboada explicó que quizás quienes hayan tenido la enfermedad pasen por un estado similar y relató: “No sé qué me pasa, no quiero hacer un show de esto pero me pongo mal por todo. Escucho las cosas como por ejemplo lo del alta de Pata Villanueva y me pongo mal, me largo a llorar, es algo que me pasa desde que tuve COVID-19. No tengo las fuerzas ni las ganas de antes”.

Nuevamente el periodista intervino para dar su opinión de lo que cree que le pasa a su compañera: “Debe tener con el estrés galopante que tenemos todos y después, cuando pasás la enfermedad, te quedan estos rastros”.

Taboada también relató que hubo un episodio reciente que la puso muy mal y ahí ya no pudo contener las lágrimas: “Ayer fui a comprar y me encontré en la calle con mi cuñado, que hacía un motón que no lo veía y fue una sensación extraña. Siento que no soy la Andrea de siempre y verlo a él, más grande, obviamente me hizo mal”.

Por último, Andrea reflexionó: “Creo que todos estamos mal por esto del encierro, también tiene que ver con la crisis económica, no poder ver a la familia y a los amigos”.

En este punto fue interrumpida por Mariana Brey que puso como ejemplo que en su caso, cuando tuvo COVID-19, transitó la enfermedad acompañada por su marido y sus hijos, a diferencia de Taboada que vive sola: “No es algo menor eso porque en tu caso eso me preocupaba y por eso te llamé en varias oportunidades. Es mucho más duro cuando no tenés a alguien con quien sostenerte en ese momento”.