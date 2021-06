En una semana el Covid fue letal para cinco hombres y tres mujeres del sector “gerontes” del Freyre. Hay otros 6 contagiados en terapia

Podía pasar, y pasó. Lamentablemente, el virus entró en la sala 9 y fue letal para 8 internos de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros. En una semana provocó la muerte de estos pacientes, a la par de contagiar a otros 17 de los 30 ocupantes del sector para “gerontes”, es decir en el que viven los más longevos, entre ellos personas de 87, 90 y 97 años que tuvieron el duro final. La esperanza es que no se produzcan más decesos, aunque hay otros 6 compañeros que la están peleando en distintas terapias de ciudades vecinas.

Por más recaudos que se tomen, este Covid-19 encuentra por dónde entrar y expandirse. Las vacunas empezaron a actuar, pero todavía no hay para todos y no siempre llegan a tiempo. Sin embargo este no es el caso en el tan conocido nosocomio, el Dr. Abelardo Freyre, a la vera de la ruta 11, entre las localidades de Oliveros y Maciel, ya que unos diez días antes del primer caso fatal todos los internos (en total viven casi 200 pacientes, distribuidos en 11 salas) habían sido vacunados con las primeras dosis, y 60 días atrás también habían sido inoculados contra la gripe.

La primera ola de la pandemia de coronavirus, el año pasado, había dejado solo un caso para lamentar, el 17 de diciembre, de un hombre de 57 años.

Y la segunda ola apareció recién a fines de mayo y fue el lunes 24, cuando se detectaron dos personas con sintomatología compatible con Covid y con la intervención del Comité de Crisis de la institución se los aisló en el sector rojo del policlínico.

La llegada del virus

El ingreso de un paciente al Hospital Freyre (no precisamente en la sala 9) habría sido el que introdujo el virus, ya que si bien en el control no arrojó síntomas, familiares avisaron en cuanto se enteraron de que tenían signos compatibles con el Covid. De inmediato se lo trató pero el interno ya habría contagiado a otro compañero.

¿Cómo? Se cree que a través del mate, ya que si bien en el nosocomio provincial se trata de que no lo compartan, la falta de comprensión por parte de los enfermos los lleva a compartirlos a escondidas, como si fuera una gracia.

Un compañero de ellos, de menos de 60 años, sí tuvo contacto y habría sido el primer contagiado de la sala 9. Incluso, fue uno de los fallecidos.

Ya en la sala crítica, la de internos de más edad, con problemas más serios de enfermedades (Epoc, diabetes, colesterol, etc) se produjo el contagio masivo. En principio habría sido en el sector del comedor, donde pasan la mayor parte del tiempo. Y el motivo es que por lo general ahí tienen contacto físico de abrazos, de tomarse de las manos y compartir algunas bebidas, ya que a la hora de dormir se distribuyen en habitaciones de 4 personas (hombres por un lado y mujeres por otro) con una distancia acorde a lo que se establece por cuestiones sanitarias de protocolo por la pandemia.

De esta manera, empezaron los contagios entre la mayoría. En los estudios practicados, 25 de los 30 pacientes dieron positivo, con sintomatología compatible, algunos con PCR negativo y otros a los que no se los pudo hisopar por sus singularidades en cuanto a sus padecimientos.

Seguidilla de muertes

El domingo 30 de mayo se inició la seguidilla de muertes. Un hombre de 50 años no pudo resistir ante los primeros síntomas.

El jueves 3 de junio otro compañero que había sido trasladado al Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, tampoco logró recuperarse en cuidados intensivos.

Al otro día, en la Colonia Psiquiátrica, falleció el más viejito, de 97 años. Y el sábado la primera mujer, que también estaba en el Freyre.

Pero lo peor sucedió el domingo 6 con las restantes tres muertes: una mujer que había sido trasladada a un hospital privado de Rosario, un hombre que estaba en el de Granadero Baigorria y otro mientras era trasladado en horas de la madrugada al Hospital Granaderos a Caballo, de San Lorenzo.

La octava fue una mujer que no pudo pelearle más al coronavirus el martes 8. Datos que fueron adelantados y compartidos por las páginas web Información Regional e Infomas, que siguen al detalle la información de esa zona.

Estos fallecimientos corresponden a 5 hombres y 3 mujeres. Los primeros oriundos de Villa Constitución (50 años), Casas (52), Sunchales (58), Pérez (87) y Rosario (97); mientras que ellas eran de San Lorenzo (71), Cañada de Gómez (72) y de Oliveros (90).

No estaban librados a la suerte, las precauciones, los protocolos y el trabajo de todos no habían dejado entrar al virus. Siempre hubo una atención constante, pero en estas situaciones no alcanzó para evitar el trágico desenlace.

La vejez, las comorbilidades y el destino hicieron su parte. Ya sea ante quienes pudieron ser ayudadas por familiares llevándolos a lugares privados como a los que la vida los había dejado solos ahí adentro, sin nadie más que sus compañeros y cuidadores mientras cursaban sus cuadros psíquicos (uno de ellos habitaba el psiquiátrico casi desde su inauguración).

El resto de los internos (16 pacientes) de la aislada sala 9 llevan sus contagios con un control permanente dentro del predio. Uno en la sala “Policlínico” y los más complicados fueron derivados: dos al Modular de Granadero Baigorria, dos a San Lorenzo, uno al Hospital Gamen, de Villa Gobernador Gálvez y otro al Hospital Centenario, de Rosario.

En tanto, una decena de enfermeras y personal de la Colonia también se contagiaron, sin cuadros complicados, y están aislados en sus domicilios.

Desde la comuna

“Nosotros desde la comuna colaboramos en forma permanente con la Colonia, aportamos la ambulancia para el traslado de los pacientes, ayudamos en la búsqueda de hospitales para realizar las internaciones y disponemos del centro médico comunal para lo que requieran los internos. La salud es una de nuestras prioridades para atender no solo a los vecinos de Oliveros sino a los de la región, como Andino, Timbúes y Maciel”, señaló el jefe comunal Martín Calori en diálogo con La Capital.

Justamente, la comuna adquirió esta semana una nueva ambulancia 0km de alta complejidad y un ecógrafo, ambos con fondos propios. De esta manera, la ambulancia que actualmente se encuentra en uso (con ella se trasladó a los internos) se pondrá a disposición del neuropsiquiátrico para facilitar los traslados de esa institución en el actual escenario de pandemia. Es que en el Freyre tienen una pero no con los adelantos tecnológicos necesarios.

Y en lo que refiere a los casos en la comuna, el centro médico de Oliveros informó ayer 19 nuevos casos positivos, lo que hace un total de 330 desde el inicio de la pandemia, con 304 recuperados, 54 en aislamiento y 7 fallecidos.