Los Denver Nuggets de Facundo Campazzo nuevamente tuvieron una mala noche en el Talking Stick Resort Arena al caer por 123 a 98 ante los Phoenix Suns. De esta manera, la franquicia de Colorado está 2-0 abajo en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Al igual que en la pasada presentación, y buena parte de la serie contra los Portland Trail Blazers, el conjunto visitante tuvo una pálida actuación, algo que enardeció al entrenador Michael Malone. El coach no ocultó su malestar y fue lapidario contra sus dirigidos por la falta de actitud en el campo de juego.

“Esta noche he sentido que hemos renunciado al partido. Y eso es algo que nunca quieres ver. Así que para el tercer partido voy a tratar de encontrar a aquellos jugadores que al menos salgan y lo dejen todo sobre la pista. Y puede que tenga dificultades para encontrar a esos cinco, pero en estos dos partidos, estas dos segundas mitades han sido decepcionantes, y eso es quedarse muy corto”, comenzó su relato en diálogo con ESPN. El pasado lunes, en el Game 1, sucumbieron por 122 a 105.

En ambos juegos hubo un factor clave: los de Monty Williams, con un inspirado Chris Paul, dominaron a gusto y placer en la segunda mitad. El experimentado base de 36 años manejó los hilos de su equipo, secundado de muy buena manera por los jóvenes Devin Booker y DeAndre Ayton.

“Vi a un equipo que quería estar aquí, que jugaba con un propósito y con urgencia. Y he visto a otro que no quería estar aquí, que jugaba sin urgencia. Y por eso nos han pateado el culo. Hemos jugado muy mal esta noche… Ha sido una actuación vergonzosa en todos los sentidos. Desde el primero hasta el último”, recalcó Malone.

Una de las pocas buenas noticias en Denver fue el buen regreso a las canchas de Will Barton (no jugaba desde el 23 de abril por una lesión en el tendón de la corva), quien aportó 10 tantos y 3 asistencias en 16 minutos.

Michael Malone no ocultó su malestar por la floja actuación de sus dirigidos

“Esa fue probablemente la única cosa positiva para una noche muy dura en todos los sentidos. Fue Will Barton, que no ha jugado en siete semanas, y salió en su primer partido y te hace 10-3”, esbozó el entrenador. Y luego, añadió: “Solo les dije a mis jugadores que fue vergonzoso que un tipo que no ha estado durante siete semanas, que estuviera ahí dejándolo todo en la pista y no creo que nadie más lo hiciera”.

En búsqueda de generar un cambio de actitud dentro de su equipo, Malone concluyó: “Fue una actuación vergonzosa del primero hasta el último. Salimos de aquí con la cabeza baja. Y hay razones por las que su público estén gritando ‘¡Suns en cuatro!’ Piden una barrida rápida. Si jugamos así en Denver, esta será un serie muy rápida”,

Barton, si bien no quiso entrar en detalles, develó que en el vestuario hubo una fuerte charla para intentar revertir la situación: “No voy a entrar en eso, pero sí puedo decirte que se dijeron algunas cosas que debían decirse, pero todo eso es irrelevante. Tenemos que saltar a la pista, ir al tercer partido, y jugar como sabemos para ganarlo”.

Nikola Jokic, recientemente premiado con el MVP de la temporada, fue el mejor en los Nuggets, con una planilla de 24 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 30 minutos. Los de Colorado sintieron la ausencia de su segunda espada, Jamal Murray, por lesión y los malos porcentajes y decisiones de Michael Porter Jr (11 puntos, 1 asistencias y 6 rebotes).

Facundo Campazzo tampoco tuvo una buena noche, al solamente aportar 3 puntos, 2 pases y capturar 4 rebotes en 29 minutos.

El próximo duelo entre ambos equipos será mañana, desde las 23, en el Ball Arena de Colorado.