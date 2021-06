El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. molesto porque hasta el momento el presidente Alberto Fernández no respondió el pedido de audiencia que presentó la Mesa de Enlace, aseguró que el Gobierno busca dividir a las entidades

Sigue sin resolverse el conflicto por el cierre de las exportaciones de carne vacuna extra cuotas. Una medida que, en principio, se extiende hasta el próximo 20 de junio, mientras la cadena de ganados y carnes está atravesada por diferentes versiones, entre ellas la posibilidad de que el Gobierno extienda el período de restricciones para las ventas externas.

Además, los dirigentes de la Mesa de Enlace siguen esperando que Alberto Fernández responda al pedido de audiencia que presentaron la semana pasada. El malestar aumentó con las expresiones del presidente en dos actos: en uno, se refirió a los fitosanitarios como “agrotóxicos” y en el otro hizo alusión a que “las tierras improductivas deberían estar en manos de quien las necesita”. Desde el campo, dijeron que “es un concepto que va directamente en contra de la propiedad privada”.

En medio de esta tensa relación entre el campo y el Gobierno, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, precisó que la Mesa de Enlace no fija plazos al presidente para que responda si recibirá o no a los representantes de los productores. Y además, comentó: “Estamos esperando un tiempo prudencial para ver si somos convocados. Pero sobre todo para dejar demostrado que desde nuestro lado estamos utilizando o agotando todas las herramientas posibles para el diálogo, para que luego no nos digan de que fuimos nosotros los que no quisimos dialogar”.

Sin embargo, el dirigente advirtió que si no hay respuesta al pedido de la Mesa de Enlace y se transforman en realidad las versiones sobre más intervención en la cadena de la carne vacuna, “se acelerará el proceso de lo que puede ser una medida de protesta del campo, porque todo lo que se escucha es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer para incentivar la producción. Lamentablemente los hechos nos están dando la razón, cuando decíamos que el cierre de las exportaciones no iba a solucionar el problema del precio de la carne, porque en vez de bajar sucede todo lo contrario”.

Motivos

Sobre los motivos que lleva al Gobierno a no responder los pedidos que presentó la Mesa de Enlace, el presidente de CRA, señaló: “A esta altura de la situación y de los acontecimientos, diría que hay una altísima propensión a confrontar y no dialogar con el campo, porque entienden al diálogo como una posición de debilidad. También probablemente haya diagnósticos equivocados sobre cómo funciona el sector agropecuario”.Es inevitable un escenario de confrontación, porque los productores están muy enojados, como así también el sector, por la profundización de la crisis, por medidas que lo que buscan es destrozar al campo y no para ayudarlo que a que generen más recursos para el país

Además, Chemes aseguró que el Gobierno busca dividir a la Mesa de Enlace, como sucedió en la época del kirchnerismo, y especialmente luego de la las reuniones que esta semana mantuvo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino con varios ministros del gabinete nacional: “Desde el Gobierno buscan todo tipo de alternativas para generar conflictos entre nuestras entidades y romper la Mesa de Enlace. Tenemos que mantener la conducta y la cordura entre nuestras entidades; el mantenimiento de esa unidad es la principal fortaleza que podemos mostrar”, dijo.

Y agregó: “Lamentablemente es inevitable un escenario de confrontación, porque los productores están muy enojados, como así también el sector, por la profundización de la crisis, por medidas que lo que buscan es destrozar al campo y no para ayudarlo que a que generen más recursos para el país. Pero más allá de esto, nuestra intención es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a un conflicto y para que luego no nos digan que nosotros no intentamos frenar el conflicto”.